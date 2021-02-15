شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو عقب صدور بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي خلال تداولات اليوم الإثنين وسط تعاملات هادئة تزامنا مع إغلاق السوق الأمريكية، وعقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر الميزان التجاري في منطقة اليورو سجل فائضا في الشهر الماضي بنحو 27.5 مليار يورو في حين أشارت التوقعات إلى فائض قدره 22.3 مليار دولار.



على النقيض، أظهرت بيانات حكومية انخفاض الإنتاج الصناعي في منطقة التكتل الاوروبي الموحد بنسبة 1.6% خلال يناير/كانون الثاني الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض بنسبة 0.4%.



ولا تزال الأسواق تترقب عن كثب التطورات بشأن المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي حول خطة التحفيز النقدي التي اقترحتها إدارة الرئيس "جو بايدن" والتي تشمل ضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستمرة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 15:19 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 1.2128، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2147 وأقل سعر عند 1.2118.