شكرا لقرائتكم خبر عن أوكونجو-إيويالا أول امرأة على رأس «التجارة العالمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتبر الخبيرة الاقتصادية نغوزي أوكونجو-إيويالا (66 عاماً) التي عيّنت على رأس منظمة التجارة العالمية الإثنين، واحدة من أقوى النساء في نيجيريا، وإضافة إلى كونها أول امرأة تترأس منظمة التجارة العالمية، فهي أيضا أول شخص من إفريقيا يتسلم هذا المنصب.

وكانت أوكونجو-إيويالا وزيرة للمال في بلدها مرتين ووزيرة للخارجية مدة شهرين. وقد باشرت مسيرتها المهنية في البنك الدولي العام 1982، حيث عملت مدة 25 عاما. في 2012 فشلت في تولي رئاسة هذه المؤسسة المالية أمام الأمريكي من أصول كورية جيم يونغ كيم.

وقالت عدايات حسن مديرة «المركز من أجل الديموقراطية والتنمية» في أبوجا لوكالة فرانس برس «أعتقد أنها قامت بعمل جيد سواء في نيجيريا أو في الدول الأخرى التي عملت فيها».

ولدت أوكونجو-إيويالا التي غالباً ما تلقب بـ«دكتور نغوزي» عام 1954 في أوغواشي أوكوو في ولاية دلتا الفدرالية (غرب نيجيريا)، وكان والدها زعيماً تقليدياً، لكن المرشحة أمضت معظم حياتها في الولايات المتحدة حيث درست في جامعتين مرموقتين هما معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (ميت) وهارفارد.

ورغم أن قوانين منظمة التجارة العالمية لا تنص على تناوب جغرافي لمديرها العام، فقد ارتفعت الأصوات لتقول إنه حان الوقت لتولي إفريقي أو إفريقية هذا المنصب، و قد تعاقَب على هذه المؤسسة منذ إنشائها في العام 1995 ستة رجال هم ثلاثة أوروبيين ونيوزيلندي وتايلاندي فضلاً عن برازيلي.

تنوع

لم يكن ترشيح هذه المرأة صاحبة المسيرة المهنية المثيرة للإعجاب بالإجماع، وقالت ساره تشاييس مؤلفة كتاب «ثيفز أوف ستايت» (سارقو الدولة) الذي يتناول الفساد :«الوزيرة، ربما تبنت بعض الإصلاحات بشأن الشفافية، لكن نحو مليار دولار كانت تختفي شهرياً من خزائن الدولة عندما كانت وزيرة للمال».

وأضافت هذه الكاتبة الأمريكية: «هناك تعطش للقصص الإيجابية، وفي الوقت الذي تبرز فيه قضايا التنوع في النقاش العام، فإن كونها امرأة سوداء هو أمر لصالحها» لكن بحسب رأيها «من العار أن يتم اختيارها حتى لهذا المنصب».

ومع ذلك، لم تتم مقاضاة أوكونجو-إيويالا بتهمة نهب خزائن الدولة رغم أن منتقديها يعتقدون أنه كان في إمكانها القيام بالمزيد لمنع الاختلاس.

وقال أولانريواجو سوراجو من منظمة «هيومن أند انفارومنتل ديفالوبمنت أجندا» النيجيرية غير الحكومية: «كان في إمكانها الاستقالة وكشف الفساد».

وفي ردها على منتقديها بشأن افتقارها للخبرة في مجال التجارة الدولية قالت نغوزي أوكونجو-إيويالا خلال ندوة افتراضية نظمها في يوليو/ تموز مركز الأبحاث البريطاني «تشاتم هاوس»: «لقد عملت طوال حياتي على السياسات التجارية».

ليبرالية

وأوضحت نغوزي أوكونجو-إيويالا أنه «قبل كل شيء»، يجب أن يتحلى رئيس منظمة التجارة العالمية بـ«الجرأة والشجاعة»، مقدّرة أن الاختيار لا يمكن أن يتم فقط استناداً إلى المهارات التقنية.

وعيّنت أوكونجو-إيويالا في يوليو/ تموز مبعوثة خاصة للاتحاد الإفريقي في مكافحة الوباء في القارة مهمتها حشد الدعم الدولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تضرب البلدان الإفريقية بشدة ، وبصفتها رئاسة منظمة التجارة العالمية، سيكون أمامها الكثير لتقوم به، إذ يتعين على مديرها المقبل التصدي للأزمة الاقتصادية ولكن أيضا أزمة الثقة في التعددية ومزايا تحرير التجارة العالمية، وكل ذلك على خلفية الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين العالميتين الصين والولايات المتحدة.

وبالنسبة إليها، اشتد صعود سياسة الحماية والقومية في أنحاء العالم مع الأزمة ويجب خفض الحواجز من أجل إنعاش الاقتصاد.

وكتبت في المجلة الأمريكية «فورين أفيرز» في إبريل/ نيسان الماضي «إحدى طرق ضمان الإمداد الكافي للقاحات وتوزيعها العادل، هي إزالة بعض الحواجز التي فرضتها قوانين الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا». (أ.ف.ب)