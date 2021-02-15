شكرا لقرائتكم خبر عن خام تكساس يتخطى 60 دولاراً وبرميل برنت فوق الـ 63 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطى سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، الإثنين عتبة 60 دولاراً للبرميل، بالغاً مستوى لم يسجله منذ أكثر من عام مع بدء تفشي وباء «كوفيد 19»، كما ارتفع خام برنت لأكثر من 63 دولاراً للبرميل، وذلك على خلفية المخاوف المنتشرة حالياً حيال العرض.

وفي وقت تشهد ولاية تكساس موجة برد يحذر المستثمرون من أنها قد تنعكس على الإنتاج، ارتفع سعر الخام الأمريكي المرجعي تسليم مارس/ آذار أمس الإثنين بنسبة 2,19% مسجلاً 60,77 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا، وهو أعلى مستوى يبلغه منذ يناير/كانون الثاني 2020، كما ارتفع خام برنت 1.6% إلى 63.23 دولاراً للبرميل.

وتتجه أسعار الخام إلى الارتفاع منذ عدة أشهر في ظل تزايد التفاؤل حيال آفاق الاقتصاد العالمي والأمل حيال الخطة الأمريكية واسعة النطاق لإنعاش الاقتصاد، والثقة بأن تباطؤ وتيرة الإصابات بفيروس كورونا وتسارع حملات التلقيح سيسمحان بالعودة إلى حياة شبه طبيعية، ما سيدعم الطلب.

وتخطى سعر نفط برنت الأسبوع الماضي عتبة 60 دولاراً، وازداد سعر غرب تكساس الوسيط وبرنت بنسبة 20% منذ بداية العام، ما ساهم أيضاً في دعم أسعار الخام إعلان السعودية الشهر الماضي خفض الإنتاج في فباراير/شباط ومارس/آذار.

وتلقى سعر خام غرب تكساس الوسيط دعما مؤخراً مع صدور توقعات حذرت من احتمال تراجع الإنتاج في تكساس بفعل موجة البرد التي أوقفت العمل في بعض الآبار وتسببت في انقطاع في التيار الكهربائي وبلبلت حركة المواصلات.

وأوضحت فاندانا هاري الخبيرة في معهد فاندا إينسايتس في سنغافورة أن «موجة البرد والاقتطاعات السعودية الإضافية ووعود خطة الإنعاش الأمريكية أتت كلها بنتيجة، لكن العامل الأهم الذي غض المشككون الطرف عنه، هو أن «كوفيد 19» في انحسار في العالم، وذلك منذ أكثر من أربعة أسابيع». (أ.ف.ب)