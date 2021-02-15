شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطيح أمريكا.. الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت الصين في العام 2020 الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي للمرة الاولى، متجاوزة الولايات المتحدة، بفضل الانتعاش السريع لاقتصادها الأقل تأثراً بوباء كوفيد-19 من اقتصادات الشركاء الغربيين.

وخلال العام الماضي بلغ حجم تجارة الاتحاد الأوروبي مع الصين 586 مليار دولار (مجموع الصادرات والواردات) مقارنة بـ555 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وفقاً للأرقام الصادرة، الاثنين عن المعهد الاوروبي للإحصاء (يوروستات).

وأوضح «يوروستات» في بيان «خلال العام 2020، كانت الصين الشريك التجاري الرئيسي للاتحاد الأوروبي».

وإذا كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الاول للصين منذ العام 2004، فهذه المرة الأولى التي يكون فيها العكس صحيحاً، أي أن الصين سبقت الولايات المتحدة في حجم المبادلات التجارية مع أوروبا.

ووفقاً للمعهد، تعزى هذه النتيجة إلى زيادة الواردات الأوروبية من الصين (+5,6 % عام 2020 مقارنة بالعام 2019) وكذلك الصادرات الأوروبية إلى الصين (+2,2 %).

وفي الوقت نفسه، سجلت التجارة مع الولايات المتحدة تراجعاً كبيراً لكل من الواردات (-13,2 %) والصادرات (-8,2 %).

وبعد معاناته جراء تبعات كوفيد-19 خلال الربع الأول، تعافى الاقتصاد الصيني إلى حد كبير وتجاوز الاستهلاك في نهاية العام مستواه قبل عام، ما أدى إلى زيادة المبيعات الأوروبية خصوصاً السيارات والسلع الفاخرة.

واستفادت صادرات الصين إلى أوروبا من الطلب القوي على المعدات الطبية والمنتجات الإلكترونية.

وشهد الاتحاد الأوروبي تفاقم عجزه التجاري مع الصين الذي ازداد من -164,7 مليار يورو عام 2019 إلى -181 مليار العام الماضي. وفي الوقت نفسه، بقي الفائض مع الولايات المتحدة مستقراً عند حوالي 151 مليار يورو.

وأصبحت المملكة المتحدة التي لم تعد جزءاً من الاتحاد الأوروبي، ثالث أكبر شريك تجاري للتكتل بعد الصين والولايات المتحدة.

ومع ذلك، انخفضت الصادرات الأوروبية إلى بريطانيا بنسبة 13,2% العام الماضي والواردات بنسبة 13,9%.

وفي المجموع، سجل الاتحاد الأوروبي عام 2020 ارتفاعاً حاداً في الفائض التجاري مع بقية العالم، إلى 217,3 مليار يورو مقابل 191,5 مليار عام 2019.

ارتفاع الفائض التجاري لـ«اليورو»

أظهرت بيانات، الاثنين، أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم كان أكبر من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول، ليضيف مساهمة إيجابية إلى الناتج المحلي الإجمالي المنكمش خلافاً لذلك.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات): إن الفائض التجاري غير المعدل للدول الـ19 بمنطقة اليورو بلغ 29.2 مليار يورو في ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعاً من 22.6 مليار قبل عام وبما يفوق التوقعات لفائض 25.3 مليار.

وفي عام 2020 ككل، حين عصف كوفيد-19 بالاقتصاد مسبباً ركوداً كبيراً، ظلت منطقة العملة الموحدة تسجل فائضاً تجارياً بقيمة 234.5 مليار يورو، ما يزيد على 221 مليار يورو في 2019؛ إذ انخفضت الصادرات على نحو أقل من الواردات.

وتكشف بيانات يوروستات أنه في الأساس تسببت واردات طاقة أقل بكثير؛ حيث تراجع العجز إلى 159 مليار يورو فحسب من 260 مليار يورو في 2019، في هذا الاختلاف، لتعوض أثر فائض أصغر من صادرات الآلات والسيارات.

وانخفض الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع روسيا، المورد الرئيسي للنفط والغاز للتكتل، إلى 16.2 مليار يورو من 57.3 مليار في 2019 وتحول الاتحاد إلى تسجيل فائض 6.3 مليار يورو مع مورد آخر للطاقة هي النرويج، من عجز 2.6 مليار في السنة السابقة.

وبالتعديل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ فائض تجارة منطقة اليورو مع بقية العالم 27.5 مليار يورو في ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعاً من 24.9 مليار في نوفمبر/تشرين الثاني.

كما أظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو انكمش أكثر مما كان متوقعاً في ديسمبر/كانون الأول تحت وطأة انخفاض إنتاج السلع الرأسمالية والاستهلاكية غير المعمرة، ما يؤكد الانكماش الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الرابع.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» إن الإنتاج في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة انخفض 1.6% على أساس شهري و0.8% على أساس سنوي في ظل إغلاق معظم الاقتصاد لـ1% على أساس شهري و0.3% على أساس سنوي.

تراجع إنتاج السلع الرأسمالية 3.1% على الأساسين الشهري والسنوي، في حين انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة، وهي عادة المواد الغذائية أو الملابس، 0.6% على أساس شهري و3.9% على أساس سنوي. (وكالات)