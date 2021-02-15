شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة لندن توافق على تجميد أصول تنفيذيين في «إن إم سي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كسب بنك أبوظبي التجاري دعوى قضائية في لندن تنص على تجميد أصول 6 تنفيذيين في شركة «إن إم سي هيلث»، مجموعة الرعاية الصحية المدرجة في المملكة المتحدة، والتي انهارت العام الماضي وسط دعاوى بوجود احتيال.

وحصل أبوظبي التجاري، المنكشف على «إن إم سي» بما يزيد على مليار دولار، على أمر من محكمة لندن بتجميد حسابات كل من بي آر شيتي، مؤسس المجموعة، ومستثمرين إماراتيين، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي السابق، براسانث مانجات، واثنين من كبار المسؤولين الماليين، وذلك بحسب صحيفة «فاينانشال تايمز».

وخلال جلسة استماع خاصة في المحكمة العليا عقدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر القاضي أمراً بتجميد أصول كبار المديرين التنفيذيين، في ضوء مطالبة «أبوظبي التجاري» بالتعويض عن الخسائر الناتجة عن «التزوير والاحتيال».

واستند حكم المحكمة إلى إفادة من مايكل ديفيس، الرئيس التنفيذي لـ «إن إم سي»، والذي عين في المنصب بعد رحيل مانجات قبل حوالي عام؛ حيث أوضح أن فريق التحقيق عثر على أدلة وثائقية تشير إلى أن المدعى عليهم قد نفذوا عملية الاحتيال المشار إليها.

يشار إلى أن ديون مجموعة «إن إم سي للرعاية الصحية»، قد بلغت 6.6 مليار دولار، وفق ما أفصحت عنه لبورصة لندن المدرجة فيها.