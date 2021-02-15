«السرب».. ضربة الجيش المصري لـ «داعش» الإرهابي

القاهرة: أحمد الروبي

أزيح الستار عن «البرومو» الدعائي للفيلم السينمائي الجديد «السرب»، الذي يعرض في دور السينما خلال الفترة المقبلة. ويتناول الفيلم الضربة الجوية التي نفذها الجيش المصري في ليبيا ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، ويشارك في بطولته أحمد السقا، آسر ياسين، محمود عبد المغني، عمرو عبد الجليل، هند صبري، منى زكي، دياب، كريم فهمي، وشريف منير، تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويتناول «البرومو» في بدايته كلمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي أصدر من خلالها أمراً بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع تنظيم «داعش» الإرهابي بمدينة درنة في ليبيا، ثم تنفيذ العملية باستعراض قدرات سلاح الجو المصري في القيام بهذه العملية ببراعة ودقة متناهية، مع التوضيح والتأكيد على تنفيذ العملية، دون المساس بأي من أفراد الشعب الليبي.

الفيلم هو الأول الذي يتناول واحدة من عمليات سلاح الطيران المصري، غير أنه لم يكن الأول الذي ينتج مؤخراً للكشف عن بطولات الجيش المصري في محاربة الإرهاب، حيث سبق وأنتج الجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي تناول قصة البطل أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد في كمين «البرث» بسيناء أثناء صد هجوم إرهابي عام 2017، وتطرق المسلسل في الوقت نفسه لمقارنة واقعية بين يوميات منسي، والإرهابي هشام عشماوي، الذي قبض عليه وأعدم، وشارك في بطولة «الاختيار» أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف منهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، واجد المصري، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، ومها نصار، وآخرين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول يتم حالياً تصوير الجزء الثاني منه لموسم دراما شهر رمضان المقبل، والذي يستكمل ملاحم الجيش الوطني المصري في مكافحة الإرهاب، كما يتطرق إلى السياسة في الداخل المصري، ومحاولات الإخوان والجماعات الإرهابية نشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام المصري وصولاً إلى مقاصد خبيثة، وجهود السلطات المصرية في صد هذا النوع من الهجوم، وكذلك بطولات وزارة الداخلية في إحباط مخططات الإخوان لإثارة العنف والشغب داخل البلاد، «الاختيار 2» سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولة الجزء الثاني النجوم أحمد مكي، كريم عبد العزيز، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، وأسماء أبو اليزيد، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

أما فيلم الممر الذي طرح في الآونة الأخير، فاستطاع أن يجسد معركة الممر التي تمكن جنود الجيش المصري من إنقاذ زملائهم المحتجزين في الممر، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، وبطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، وآخرين.

