شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تناشد ألمانيا بعدم إغلاق الحدود بينهما بالكامل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

أعلن وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية كليمان بون، الاثنين، أن باريس «لا تود أن تغلق ألمانيا حدودها بالكامل» مع فرنسا، في وقت أغلقت برلين حدودها جزئياً مع جمهورية التشيك والنمسا، سعياً لاحتواء انتشار النسخ المتحورة لفيروس كورونا.

وألمحت الحكومة الألمانية إلى أنها قد تتخذ القرار ذاته بالنسبة لفرنسا في الأيام المقبلة؛ بسبب الوضع الصحي في مقاطعة «موزيل» الفرنسية، حيث تتفشى النسخة المتحورة الجنوب إفريقية لفيروس كورونا شديدة العدوى.

وقال بون لشبكة فرانس إنفو: «لا أود أن تغلق ألمانيا حدودها بالكامل» مع فرنسا، داعياً إلى «مشاورات» لتفادي هذا السيناريو.

وأضاف: «إذا تحتم على ألمانيا الحد من حركة التنقل (مع فرنسا)، فأودُّ أن نحدد معاً أوسع استثناءات ممكنة. لدينا مصدرا قلق رئيسيان، وهما النقل البري، والعمال عبر الحدود، وتكمن المسألة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص في القدرة على العمل وكسب عيشهم».

ومضى بالقول: «سنقوم بكل شيء بالتشاور، حتى لا يُتخذ أي قرار لا يكون منسقاً، لتفادي أي مفاجآت سيئة»، مشيراً إلى أنه سيجري مباحثات الاثنين مع رؤساء المناطق الألمانية الثلاث المحاذية لفرنسا.

وعلق بون على قرار ألمانيا إغلاق حدودها جزئياً مع الجمهورية التشيكية ومنطقة تيرول النمساوية، فقال: «لا أعتقد أنه حصل نقاش مع المفوضية الأوروبية».

وتابع: «في مطلق الأحوال قضينا فترة من الوقت ننسق تدابيرنا الأوروبية، ونحدد قواعد مشتركة وإطاراً، ولكن ذلك لا يتوافق مع الإطار الأوروبي. لقد دار نقاش الأحد بين المفوضة الأوروبية المعنية ووزير الداخلية الألماني؛ لتوضيح المسألة».