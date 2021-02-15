شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك دبي تطلق حملة لتطعيم الموظفين في مقر العمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت جمارك دبي، ممثلة في قطاع الموارد البشرية، حملة تطعيم شاملة للموظفين ضمن مبادرة «سلامتنا سلامتكم» للحصول على لقاح كوفيد 19 سينوفارم (الجرعة الصينية) في المقر الرئيسي للدائرة، وذلك بالتعاون مع مركز التداوي الطبي.

وقد اطّلع أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي على الإجراءات الخاصة بحملة التطعيم في مقر الدائرة، مؤكداً أن الحملة تأتي ضمن التزامنا بتوجيهات حكومتنا الرشيدة في التشجيع على أخذ اللقاحات ضد فيروس كوفيد 19.

وأشار إلى حرص الدائرة على صحة موظفيها ورعايتهم من أجل بيئة عمل صحية وآمنة، للحفاظ على المجتمع عبر توفير كافة الضمانات الضرورية لسلامته، مشيداً بجهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي ومركز التداوي الطبي على الدعم والتعاون من أجل إنجاح الحملات التوعوية التثقيفية التي تنفذها الدوائر الحكومية.

ومن جانبه قال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بجمارك دبي: تأتي هذه الحملة من منطلق حرص الدائرة على جودة حياة الموظفين والحفاظ على صحة وسلامة الموظفين وتسهيل حصولهم على التطعيم، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع، وأشار إلى أنه تم تجهيز مقر عيادة جمارك دبي لهذا الغرض، كونها مكاناً منفصلاً ويتميز بالخصوصية.

وفي سياق متصل أكد أمير عبد الرزاق، مدير أول التوظيف أن حملة «سلامتنا سلامتكم» مستمرة لحين تحقيق الهدف المرجو منها، إذ صاحب إطلاق الحملة تنظيم عدد من الورش التوعوية عن فيروس كورونا، والتوعية بأهمية الحصول على التطعيم واللقاحات اللازمة.