شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع لليوم الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، بفعل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، بالإضافة إلى ضعف مستويات الطلب على المعدن الثمين خلال الفترة الحالية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,816.06$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,825.19$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,827.04$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، حققت أسعار الذهب ارتفاعا قرابة 0.6% ، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع صعود معظم أسعار المعادن والسلع المقومة بالعملة الأمريكية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بأكثر من 4% ، ليواصل مكاسبه القوية لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 11 شهرا عند 1.218% ، يأتي هذا الصعود بفعل ارتفاع توقعات التضخم فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى ست سنوات.

اقترب الكونغرس الأمريكي كثيرا من تمرير حزمة التحفيز الجديدة التي اقتراحها الرئيس "جو بايدن" البالغة 1.9 تريليون دولار للإغاثة من فيروس كورونا ، مع تحول جزء كبير من الجمهوريين إلى الموافقة على تلك الخطة.

حثت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" يوم الجمعة القادة الماليين فى مجموعة الدول الصناعية السبع على المضي قدما لإضافة حوافز مالية جديدة للتعافي من جائحة فيروس كورونا.

تراجع الطلب الفعلي على الذهب الأسبوع الماضي فى الهند بسبب التقلب الشديد فى الأسعار المحلية ، الأمر الذي إعاقة بشدة عمليات الشراء ، وتعتبر الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب فى العالم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,142.22 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 12 حزيران/يونيو 2020.