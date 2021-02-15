شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى عام ، لتواصل مكاسبها القوية للجلسة الثالثة على التوالي ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد تسجيل مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت مستويات قياسية جديدة ، وبفضل تطورات إيجابية عن حملات التطعيم ضد فيروس كورونا ، عززت آمال تعافي الاقتصاديات الكبرى سريعا من أضرار الجائحة الفيروسية.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.0% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 418.6 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بأكثر من 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل صعود قطاعي وسائل الإعلام والتكنولوجيا.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ، حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل المكاسب القياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عام ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود قرابة 3.0% ، تاليه قطاع الطاقة مع ارتفاع بنسبة 2.5% بفضل صعود أسعار النفط لأعلى مستوى فى 13 شهرا بالأسواق العالمية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.5% وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,937.23 نقطة.

فى المملكة المتحدة البريطانية ، سوف يقرر رئيس الوزراء "بوريس جونسون" خلال الأيام القليلة القادمة ، الموعد الذي يمكن أن تنهي فيه بريطانيا الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا بعد تطعيم 15 مليونا من مواطنيها الأكثر عرضة للمخاطر.

عززت تلك التطورات آمال تعافي الاقتصاديات الكبرى سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،خاصة مع تسارع وتيرة التطعيم وتخفيف قيود الإغلاق.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.0% ،فى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.4% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.4%.