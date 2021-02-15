شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف خسائره بفعل آمال تعافي الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، يأتي هذا التراجع بفعل تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، وإقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، استنادا على آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 90.26 نقطة الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.44 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.46 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون الستة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 90.25 نقطة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، فقد مؤشر الدولار الأمريكي قرابة 0.7% ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تباطؤ طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

تحسنت المعنويات فى معظم أسواق المال العالمية ، خاصة فى أسواق الأسهم والسندات ، الأمر الذي ينعكس حاليا بصعود الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى فى عام ، وتسجيل العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت مستويات قياسية جديدة.

تعاذ تلك المعنويات إلى آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، مع استمرار ضخ المزيد من التحفيز المالي والنقدي فى معظم أنحاء العالم ، خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

اقترب الكونغرس الأمريكي كثيرا من تمرير حزمة التحفيز الجديدة التي اقتراحها الرئيس "جو بايدن" البالغة 1.9 تريليون دولار للإغاثة من فيروس كورونا ، مع تحول جزء كبير من الجمهوريين إلى الموافقة على تلك الخطة.

حثت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" يوم الجمعة القادة الماليين فى مجموعة الدول الصناعية السبع على المضي قدما لإضافة حوافز مالية جديدة للتعافي من جائحة فيروس كورونا.

فى المملكة المتحدة البريطانية ، سوف يقرر رئيس الوزراء "بوريس جونسون" خلال الأيام القليلة القادمة ، الموعد الذي يمكن أن تنهي فيه بريطانيا الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا بعد تطعيم 15 مليونا من مواطنيها الأكثر عرضة للمخاطر.

عززت تلك التطورات آمال تعافي الاقتصاديات الكبرى سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،خاصة مع تسارع وتيرة التطعيم وتخفيف قيود الإغلاق.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بأكثر من 4% ، ليواصل مكاسبه القوية لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 11 شهرا عند 1.218% ، يأتي هذا الصعود بفعل ارتفاع توقعات التضخم فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى ست سنوات.