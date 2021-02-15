شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع لليوم الثاني على التوالي بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بالإضافة إلى نشاط الطلب الفعلي فى سنغافورة و اليابان.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.1% إلى مستوي 27.67$ ، من مستوي الافتتاح عند 27.37$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 27.35$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 1.1% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفضل صعود معظم أسعار المعادن الصناعية.

وحققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 1.6% الأسبوع الماضي ، فى ثالث مكسب أسبوعي فى شهر ، بفضل تراجع مستويات الدولار الأمريكي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ، فى طريقه لملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين ،عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع فى ظل تباطؤ طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار ، حيث لا تزال هناك آمال بأن يتعافي اقتصاد الولايات المتحدة بالسرعة المتوقعة خلال العام الجاري ، مع استمرار ضخ المزيد من الإنفاق المالي والنقدي فى البلاد لتخطي أزمة فيروس كورونا.

ويدعم ارتفاع أسعار الفضة أيضا تحسن مستويات الطلب الفعلي ولا سيما فى سنغافورة واليابان ، بالإضافة إلى نشاط الطلب فى الهند بسبب التقلب الشديد فى أسعار الذهب محليا واتجاه المشترين إلى اقتناء الفضة.