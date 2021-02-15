شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الصعود والخام الأمريكي فوق 60$ للبرميل للمرة الأولى فى 13 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،ليتداول الخام الأمريكي فوق 60$ للبرميل للمرة الأولى فى 13 شهرا ، ويسجل خام برنت مستوي قياسي جديد خلال نفس الفترة ، بفضل آمال توسيع التحفيز الاقتصادي فى الولايات المتحدة "أكبر مستهلك للوقود فى العالم" لتخطى أزمة فيروس كورونا.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.2% إلى مستوي 60.92$ الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 59.61$، وسجل أدنى مستوي عند 59.61$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.5% إلى مستوي 63.64$ للبرميل الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 62.82$ ، وسجل أدنى مستوي عند 62.82$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 3.0% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 2.9% ،فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم آمال تعافى الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ، حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 5% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بعد انخفاض كبير فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة.

اقترب الكونغرس الأمريكي كثيرا من تمرير حزمة التحفيز الجديدة التي اقتراحها الرئيس "جو بايدن" البالغة 1.9 تريليون دولار للإغاثة من فيروس كورونا ، مع تحول جزء كبير من الجمهوريين إلى الموافقة على تلك الخطة.

وحققت أسعار النفط ارتفاعات قوية خلال الأسابيع الأخيرة بفعل شح الإمدادات بفضل تخفيضات تحالف "أوبك بلس" بالتزامن مع تعافي مستويات الطلب فى ظل تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

بالإضافة إلى قرار المملكة العربية السعودية إجراء خفض طوعي فى إنتاجها النفطي بحوالي مليون برميل يوميا فى شباط/فبراير الجاري وآذار/مارس المقبل.