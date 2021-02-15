«طيران الإمارات» تتوقع نمو الطلب على السفر خلال الصيف

دبي: أنور داود



أكد عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات» أن الطلب على السفر سيرتفع خلال صيف 2021، بدءاً من أواخر مايو/ أيار المقبل، بدعم من عدة عوامل، أبرزها زيادة عدد الحاصلين على اللقاح، وتقييم الدول لحالة السلالة المتحورة لفيروس «كوفيد-19»، وتبني جواز السفر الرقمي، وإعفاء الدول للحاصلين على اللقاح من العديد من متطلبات السفر.

وأوضح في لقاء افتراضي مع الصحفيين أن الناقلة شهدت إقبالاً على السفر خلال الأشهر نوفمبر وديسمبر ويناير، وتراوحت إشغال الرحلات ما بين 75% إلى 80% حسب الوجهات، ما يؤكد الرغبة في السفر سواء للسياحة، أو لأغراض أخرى.

وقال إن الناقلة أعادت خدمة 100 وجهة في قارات العالم، مشيراً إلى أنه بعد ظهور السلالات الجديدة من «كوفيد-19»، ساهمت في فرض قيود جديدة في بعض الدول على دخول المسافرين، سواء بالحجر الصحي أو المؤسسي، وأدت هذه القيود إلى انخفاض في الطلب على السفر في وجهات عدة.

ولفت إلى ظهور أمور إيجابية مع قيام بعض الدول باستثناء الحاصلين على اللقاح من بعض إجراءات للسفر، موضحاً أن زيادة اللقاح في العالم، سوف تدعم الطلب على السفر، خاصة أن العديد من الدول أعلنت عن تخفيف القيود على سفر الحاصلين على اللقاح وتسهيل دخولهم.

وتوقع الرضا أن تقوم دول بتسهيل دخول الحاصلين على اللقاح، وسنرى تدريجياً تبني عدد من الدول هذه البروتوكولات.

*****************

ارتفاع معدلات التطعيم

*****************

وأشار إلى ضرورة تطبيق جواز السفر الرقمي الصحي (IATA TRAVEl PASS) بين الدول من أجل تسهيل وصول البيانات المتعلقة بالفحوص أو اللقاحات إلى الجهات المعنية مثل شركات الطيران والمطارات والحكومات، لافتاً إلى أن الناقلة تعمل مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» لتطبيق النظام الجديد في إبريل/ نيسان 2021 في محطات عدة لطيران الإمارات.

وذكر أنه مع ارتفاع معدلات التطعيم بلقاح كورونا في السوق الإماراتية نتوقع أيضاً زيادة في معدلات السفر من السياح والزوار.

وتوقع الرضا زيادة في الطلب على السفر خلال صيف 2021، بدعم من عدد من العوامل، من بينها وضوح رؤية الدول بخصوص التعامل مع السلالات الجديدة وتقييم أوضاعها، وزيادة عدد الحاصلين على اللقاحات حول العالم، وتخفيف قيود الدخول في عدد من الدول.

وأوضح الرضا أن الطلب على السفر سوف يرتفع اعتباراً من أواخر مايو/ أيار 2021، مشيراً إلى أن الأوضاع الحالية فرضت تغييرات على السفر، وبمجرد فتح الوجهات سوف نرى طلباً أكبر. ولفت إلى أن 25% من وجهات طيران الإمارات تطبق إجراءات صارمة.

وبيّن أن الناقلة تلتزم بنسبة محددة من السعة التشغيلية على الرحلات الجوية إلى بعض الوجهات وفقاً لمتطلبات تلك الدول، مشيراً إلى أنه لا يمكن توقع ومعرفة حجم الحجوزات المستقبلية على الرحلات بدقة نظراً لأن نسبة كبيرة من الحجوزات حالياً تأتي قبل موعد السفر بفترة قصيرة.

***********

جميع أسطول «بوينج 777»

****************

وأوضح أن طيران الإمارات تشغل جميع أسطول الناقلة من طائرات «بوينح 777» في الوقت الحالي لخدمة المسافرين والشحن، إضافة إلى 15 طائرة من طراز«إيرباص A380».

وتوقع زيادة أسطول «إيرباص A380» العامل خلال المرحلة المقبلة، وقال إنه من الصعب التنبؤ بموعدة عودة كامل الأسطول من هذا الطراز بسبب فتح وإقفال الدول لحدودها.

ولفت إلى أن دول العالم لا تود خوض تجربة ما حصل في شهري إبريل ومايو 2020، ولذلك تتجه نحو الإغلاق لفترات محددة، وليست طويلة، من خلال الموازنة بين الوضع الصحي والاقتصاد وحالة السفر.

**********

80 %من شبكة الوجهات

***************

وعن السعة التشغيلية للناقلة، قال الرضا إن الناقلة تخدم نحو 100 وجهة في الوقت الحالي، مقارنة مع أكثر من 140 وجهة في السابق، أي بنحو 80% من عدد الوجهات، مشيراً إلى أن الناقلة تشغل 30% من عدد الرحلات مقارنة مع ما قبل الجائحة، لكن نسب الإشغال جيدة.

************

تأخير«777 إكس»

******************

وعن تسليمات الناقلة من شركة «بوينج»: قال عادل الرضا إنه من المتوقع تأخير استلام طائرة «بوينج 777 إكس» إلى نهاية 2023، بعدما تأخر تسليمها من منتصف 2020، ثم إلى إبريل/ نيسان 2021.

وأضاف أن «طيران الإمارات» في نقاشات مستمرة مع شركة «بوينج» بخصوص التسليمات وإعادة جدولتها إلى الفترة التي تحددها الناقلة، مشيراً إلى أن لدى الناقلة طلبية مؤكدة من طراز «بوينج 787» ولم تقرر الناقلة بعد بتحويل الطلبيات الحالية من «777 إكس» إلى«787» أو العكس.

ولفت إلى أن تسليمات «787» في النصف من 2023، تتزامن مع تسليمات طلبيات «إيرباص»، موضحاً أن هذه المواعيد تحت النقاش مع الشركتين.

وأوضح الرضا أن طيران الإمارات بحاجة للطائرات الحالية والطلبيات من شركتي «بوينج» و«إيرباص»، لتكملة توسعة شبكة الناقلة وإدخال نوع جديد وسعة مقعدية أقل إلى أسطولها، مؤكداً أن الناقلة بحاجة لمثل هذا النوع من الطائرات، ولن يكون هنالك تغيير في استراتيجية الأسطول إنما إعادة جدولة استلام الطائرات حسب قدرة المصنعين، أو شركات تجهيز الطائرات،

ولفت إلى أن كل طائرة تحتاج من 30 إلى 36 شهراً قبل التسليم للناقلة من أجل استكمال التجهيزات، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، هنالك تأخير في هذه العمليات، وسيكون هنالك إعادة جدولة في بعض التسليمات حسب قدرة هذه الشركات في التأقلم مع تجهيزها للطائرات.

**************

التعاون مع «فلاي دبي»

************

ولفت إلى أن طيران الإمارات عززت التعاون مع «فلاي دبي» للاستفادة من أسطولها من طراز «بوينج 737» لتشغيل الرحلات إلى مدن، وتحويل الركاب عبر طيران الإمارات. موضحاً أن هنالك تنسيقاً بين الناقلتين لتسيير رحلات إلى وجهات معينة.

وعن حاجة الناقلة للدعم الحكومي، قال الرضا إن شركات الطيران في العالم بحاجة لتوفير سيولة خارجية إضافية غير الاعتماد على الدخل الناجم عن العمليات، من مصادر مختلفة مثل القروض البنكية والتمويلات، أو الدعم الحكومي، مشيراً إلى أن الخيارات متاحة أمام طيران الإمارات، سواء من خلال السندات أو القروض وغيرها.

*********

17 طائرة ركاب مخصصة للشحن

******************

وأضاف الرضا أن إيرادات الشحن فاقت التوقعات بسبب الطلب المتزايد على عمليات الشحن، مشيراً إلى أنه تم تحويل 17 طائرة «بوينج 777» المخصصة للركاب لأغراض الشحن، للمساهمة في نقل الشحنات.

ولفت إلى أن هناك زيادة متواصلة على الشحن على الأقل حتى نهاية العام الجاري. وأوضح أن العديد من الدول وقعت عقوداً مع طيران الإمارات لنقل شحنات اللقاحات في العالم من المصانع إلى الدول.

وأوضح أن هنالك تذبذباً في إيرادات المسافرين، خاصة أن ديسمبر ويناير، قد سجلا إيرادات أكبر من الإيرادات الحالية، وهذا اعتمد على حالة فتح حدود الدول.

**********

الدرجة السياحة الممتازة

*************

ولفت إلى أن «طيران الإمارات» سوف تطلق الدرجة السياحية الممتازة بشكل رسمي في عام 2022، وهنالك خطة لتجهيز وتحويل المقصورة لطائرات «بوينج 777» إلى الدرجة السياحية الممتازة،.

ولفت إلى أن الناقلة شغلت مقصورة الدرجة السياحية الممتازة إلى لندن، من أجل تجربتها وعرضها على المسافرين، حيث لاقت رواجاً واسعاً واهتماماً كبيراً من العملاء.

**********

التزامات مادية

*****************

وأكد الرضا أن طيران الإمارات منذ التأسيس حتى يومنا هذا، وخلال الجائحة، ملتزمة بكل الالتزامات المادية للبنوك وشركات التأجير أوشركات التمويل، مشيراً إلى أن هناك طائرات مملوكة من الناقلة وممولة من قبل البنوك، وطائرات مؤجرة، مشيراً إلى أن الناقلة التزمت بكل الدفعات في الوقت المحدد.

ولفت الرضا إلى أن العنصر البشري من العناصر المهمة في طيران الإمارات، من خلال العمل على استقرار الموظفين، مشيراً إلى عدد الموظفين في الناقلة في الوقت الحالي يتناسب مع السعة التشغيلية، وفي حال ارتفاع السعة بداية الصيف، سوف تتم إعادة تقييم حاجة الشركة للموظفين في المطار، أو الطيارين، أو طاقم الطائرة.