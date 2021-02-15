«سحاب» تدعم مسيرة التحول الرقمي في الشارقة بـ10 مشاريع

الشارقة: ”الخليج 365”

منذ تأسيسها في عام 2018 ساهمت شركة «سحاب للحلول الذكية» في دعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة الشارقة بما يزيد على 10 مشاريع نوعية وفّرت خلالها عدداً من المنصات الذكية، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأرست أحدث البنى التحتية لأمن البيانات، كما ساهمت، خلال العامين الماضيين، في تمكين عملائها وتطوير قدراتهم بحلول فاعلة لمختلف التحديات التي تواجههم.

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البوابة الرقمية

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وتضمّ محفظة «سحاب» تنوّعاً في المشاريع الرائدة أبرزها مشروع تطبيق متكامل الخدمات الذي عهدت به إليها حكومة الشارقة مؤخراً، حيث تولّت مهمة تطوير منصة رقمية موحّدة ومتكاملة تقدم مجموعة واسعة من خدمات الأعمال والخدمات الحكومية بسهولة ويسر.

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دعم قطاع الإعلام

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وبما يدعم قطاعي الإعلام والتعليم بمشاريع نوعية، قامت «سحاب» بتطوير استراتيجية متكاملة لأنظمة إدارة الأداء وتخطيط موارد المؤسسات لمدينة الشارقة للإعلام (شمس)، من خلال منصة ستتيح للمدينة إمكانية وضع الاستراتيجيات وإدارة نظم الأداء من أجل تحقيق كفاءة أعلى لجميع المتعاملين.

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الارتقاء بالتعليم

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كما أنشأت «سحاب» منصة إلكترونية مفتوحة المصادر تتضمن مزايا مرنة لمصلحة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، تلبي من خلالها متطلبات تعليمية مختلفة، حيث ستتمكّن الهيئة وعبر مرحلة المشروع الأولى من تقديم أكثر من 35 دورة معتمدة للجمهور، بينما ستعمل في مرحلته الثانية على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإطلاق تطبيق الكتروني للخدمات التعليمية يساعد المتعلمين على التخطيط لمستقبلهم المهني.

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تقنية خدمة المجتمع

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ونفّذت «سحاب» مشروعاً مبتكراً لمصلحة الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، وهو عبارة عن منصة رقمية متكاملة تتيح للجمهور المحلي من مواطنين ومقيمين وشركات الوصول إلى جميع الخدمات التي تقدمها الإدارة، وجمعها في مكان واحد بسهول ويسر وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، عبر منصات الويب والجوال ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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أنظمة مبتكرة

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وعملت «سحاب» على تطوير نظام مركزي لإدارة الخدمات لشركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة، الذي أسهم في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25%، إلى جانب تطوير تطبيق «شرّاي»، منصة التسوق الإلكترونية التي تهدف إلى تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية في الشارقة، والتي انطلقت بخدماتها عبر سوق الحراج للسيارات المستعملة في الإمارة، وتسهيل التواصل بين البائعين والمشترين.

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دعم عجلة الاقتصاد

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ومن أحدث المشاريع التي تعمل «سحاب» على تنفيذها حالياً مشروع تطوير أول منصة للتجارة الإلكترونية في الإمارة لمصلحة سوق الجبيل، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في الشارقة، والتي ستجمع حولها أبرز موردي المأكولات البحرية وتوفّر مئات الأنواع من الثروة السمكية التي بلغ حجم مبيعاتها في السوق خلال الـ5 أعوام الماضية 21 ألف طن.

وضمّت مشاريع سحاب أيضاً إنشاء منصة رقمية متكاملة سهلة الاستخدام لـ«واحة الصجعة الصناعية»، بهدف تيسير وصول المستثمرين إلى مخطط الموقع، وتعريفهم بالخدمات والبنية التحتية المتوفرة في الواحة، فضلاً عن تسهيل الإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات المبيعات والاستفسارات وإدارة علاقات العملاء من خلال مراقبة طلبات المستثمرين ومتابعتها.

في الوقت ذاته، تولت الشركة مهمة تطوير وإنشاء نظام الإيصال الذكي (تحصيل)، وهو عبارة عن نظام إلكتروني متطور لتحصيل الرسوم الحكومية إلكترونياً في كل الدوائر الحكومية في الإمارة بطرق آمنة وسهلة تسهم في تعزيز الخدمات المقدمة إلى المتعاملين من شركات وأفراد عبر توفير قنوات دفع متعددة.

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أرشفة الوثائق ودعم ثقافة الابتكار

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وتتولى «سحاب» مهمة الإشراف والتطوير على مشروع «دليل إدارة الوثائق الإلكترونية للدوائر الحكومية في الشارقة»، المشروع الأول من نوعه على مستوى الإمارة والهادف إلى تقديم مجموعة من الإرشادات المتعلقة بكيفية إدارة الوثائق الإلكترونية الحكومية وآلية أرشفتها، كما عملت الشركة على إنشاء منصة خاصة «للجنة شهر الإمارات للابتكار في الشارقة» الهادفة إلى توفير بيئة محفزة للإبداع.

وقال أمين الزرعوني، المدير التنفيذي لشركة «سحاب للحلول الذكية»: «تقدم سحاب مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية والتطبيقات المبتكرة وخدمات تكنولوجيا المعلومات لمؤسسات القطاعين العام والخاص، وفق أعلى مستويات الأمن والحماية، ونعمل بشكل متواصل علي مواكبة مستجدات التكنولوجيا ومنتجاتها لنكون على جهوزية تامة لتلبية متطلبات التحول الرقمي في الإمارة».

وأكد الزرعوني أن «سحاب» شريك في بناء المستقبل الرقمي لإمارة الشارقة، لافتاً إلى أن الشركة تركّز على توظيف الموارد المتاحة عبر وضع خطة استراتيجية فاعلة لإنشاء مدينة ذكية متكاملة توفر أفضل الخدمات في جميع المجالات، من خلال تقديم حلول متطورة وسهلة الاستخدام تلبي احتياجات المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية.