شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 15-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 15-2-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.69 جنيه للشراء، 51.82 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.70 جنيه للشراء، 51.83 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، فسجل سعر الدولار انخفاضا لـ 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى مسجلا 21.56 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 21.46 جنيه للشراء، 21.73 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.45 جنيه للشراء.

51.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.69 جنيه للشراء .

51.82 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.70 جنيه للشراء.

51.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.42 جنيه للشراء.

51.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.54 جنيه للشراء.

51.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.68 جنيه للشراء.

51.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.39 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.