شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 15-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الدرهم الإماراتى، اليوم الاثنين 15-2-2021، أمام الجنيه المصري، فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 4.21 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.23 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.86 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.81 جنيه للشراء، 19.01 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى، مسجلا 21.56 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 21.46 جنيه للشراء، 21.73 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.23 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.21 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.21 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.19 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.21 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.21 جنيه للشراء .

4.26 جنيه للبيع .