شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 63.45 دولار لبرنت و60.75 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 63.45 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 1.02 دولار أو ما يوازي 1.6%، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.75 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 1.28 دولار أو ما يوازي2.2%.

وشهدت أسعار النفط اليوم، ارتفاعا لأعلى مستوياتها في نحو 13 شهرا إذ حفز تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عمليات شراء جديدة، بينما تلقى الخام الدعم من آمال بأن تحفيز أمريكي وتخفيف إجراءات العزل العام سيغذيان الطلب على الوقود وفقا لرويترز.

ودفع الرئيس الأمريكي جو بايدن بأول إنجاز تشريعي كبير خلال فترة رئاسته يوم الجمعة، إذ لجأ إلى مجموعة من المسؤولين المحليين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للمساعدة بشأن خطة لتخفيف تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وصعدت أسعار النفط على مدى الأسابيع الأخيرة أيضا إذ شحت الإمدادات، مما يرجع إلى حد كبير لتخفيضات الإنتاج التي تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء في مجموعة أوبك+.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في تصريحات نُشرت اليوم الأحد، إن سوق النفط العالمية على مسار التعافي وإن سعر الخام قد يدور بين 45 و60 دولارا للبرميل في المتوسط هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن نوفاك قوله إن مشروع خط الأنابيب (نورد ستريم 2) الذي سينقل الغاز عبر البحر من روسيا إلى ألمانيا قد اكتمل بنسبة 95% وإنه سيتم رغم محاولات الولايات المتحدة "عرقلته".