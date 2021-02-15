شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الاثنين.. الطن بين 13500 – 13650 جنيها من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 15-2-2021 استقرارا فى الأسعار لجميع الأصناف في السوق المحلى.

وقال محمد السوهاجي، تاجر مواد بناء إن أسعار حديد التسليح والأسمنت تشهد استقرارا، حيث يسجل سعر طن الحديد 13500– 13650جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 13800– 14000 جنيه.

وأضاف السوهاجي أن أسعار الأسمنت للمستهلك تتراوح بين 700-750 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيه للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الجبس 550- 650 جنيها للطن.