شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للحوكمة يعقد برنامجه التدريبى الأول لموظفى المحليات بالدول الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هالة السعيد: البرنامج يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة في جهود التنمية المستدامة بأفريقيا شريفة شريف: البرنامج يستهدف العاملين بالمناصب الإدارية بالهيئات والمصالح ممن يتعلق عملهم بتصميم وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة

يعقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- البرنامج التدريبي الأول للمحليات بالدول الأفريقية والذي يقام تحت عنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة وأثرهما على أداء وأهداف المؤسسة" خلال الفترة من 2-6 مارس 2021.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة في جهود التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية، ودعمًا للجهود المصرية في بناء الكوادر الأفريقية التي تمتلك القدرات اللازمة لتحقيق طموحات وأجندة أفريقيا 2063.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تنفيذ برنامج تدريبي للقيادات المصرية بهذا الشأن خلال عام 2020، لافتة إلى أنه استنادًا على النجاح الذي حققه البرنامج على المستوى المحلي بالمحافظات المصرية، فقد تم الاتفاق على تنفيذه هذا العام للمرة الأولى على مستوى العاملين بالمحليات بالدول الأفريقية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، من خلال تكنولوجيا التعليم الافتراضي لمدة خمسة أيام متواصلة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن البرنامج يستهدف 25 متدربًا من الموظفين بالدول الأفريقية من الجنسين في الفئة العمرية ما بين 25-45 عامًا، وهم العاملون بالمناصب الإدارية بمختلف الهيئات والمصالح بالمحليات ممن يتعلق عملهم بتصميم وتنفيذ مشروعات ملف التنمية المستدامة على المستوى المحلي بمختلف القطاعات.

وأضافت شريف أن البرنامج يهدف إلى التعريف بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها، وأجندة التنمية المستدامة الأفريقية 2063 من خلال التعرف على مفهوم التخطيط الاستراتيجي والإدارة بالأهداف وعلاقة التنمية المستدامة بتحقيق أهداف المؤسسات، كما يهدف إلى التعريف بمفهوم الحوكمة وأهدافها ومبادئها، ودورها في تحسين الأداء داخل الجهات والمؤسسات الحكومية من خلال تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة والتي تم استخدام الكثير منها في إجراءات تحسين الأداء.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف إلى أن منهجية تنفيذ البرنامج التدريبي تعتمد على المحاضرات النظرية، والتدريب التفاعلى، وورش العمل لتنمية المهارات، بالإضافة إلى استخدام وسائط مرئية استرشادية حسب طبيعة كل محتوى تدريبي.

وللمشاركة في البرنامج يجب مراعاة الالتزام بحضور 90% من المحاضرات التدريبية كحد أدنى للحصول على الشهادة، وإجادة اللغة الانجليزية، مع إرسال خطاب ترشيح من جهة العمل، ويتم ملأ استمارة التسجيل وإرسالها مع السيره الذاتية عبر البريد الإلكتروني إلى [email protected]، [email protected]

وجدير بالذكر أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يقدم هذا البرنامج كأول مبادرة لتدريب العاملين بالهيئات والمصالح الحكومية على المستوى المحلي، من خلال شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في أفريقيا (تنمية) ، وهى المبادرة الأفريقية للمعهد والتي يساهم من خلالها في بناء القدرات البشرية بالقارة الأفريقية وتحقيق تطلعات أجندة التنمية المستدامة 2063، وتركز هذه المبادرة على تقديم التدريب للموظفين بالمحليات الذين لا يحظون بنفس الفرص التدريبية المتوفرة لزملائهم بالإدارات المركزية مما سيساهم في تحقيق الهدف العاشر للتنمية المستدامة وهو الحد من أوجة عدم المساواة.