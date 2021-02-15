شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 15-2-2021 في البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 15 فبراير 2021 ، مقابل الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 18.86 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.81 جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.85 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، بدأ الدولار الأسبوع قابعا قرب أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الاثنين إذ يشكك المتعاملون فيما إذا كان التعافي من الجائحة في الولايات المتحدة سيكون سريعا كما هو متوقع.

ونزل مؤشر الدولار 0.1% إلى 90.336، قرب أدنى مستوى في الأسبوع الماضي عند 90.249 وهو مستوى لم يشهده منذ 27 يناير.

وصعد اليورو 0.1% إلى 1.21315 دولار ليواصل مكاسبه التي بلغت 0.6% الأسبوع الماضي.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.85 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.86 جنيه للشراء.

19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.86 جنيه للشراء.

19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.86 جنيه للشراء.

19.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.84 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.91 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.83 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع.