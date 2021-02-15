شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، بفضل تراجع مستويات العملة الأمريكية ، وبفضل بيانات أظهرت نمو الاقتصاد البريطاني بأفضل من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.45% إلى 1.3913$ الأعلى منذ نيسان/أبريل 2018 ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3851 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3849$.

أنهي الجنيه تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى سادس مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة ، بفضل توسيع مراكز شراء العملة الملكية مقابل سلة من العملات العالمية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، حققت العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" ارتفاعا بنسبة 0.9% مقابل العملة الأمريكية ،فى خامس مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

دعم تلك المكاسب تصريحات البنك المركزي البريطاني حول حاجة البنوك البريطانية إلى ستة أشهر على الأقل للاستعداد للتحول إلى أسعار الفائدة السلبية ، الأمر الذي قلص احتمالات خفض الفائدة البريطانية لدون مستويات الصفر فى المستقبل القريب.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ، فى طريقه لملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين ،عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يأتي هذا التراجع فى ظل تباطؤ طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار ، حيث لا تزال هناك آمال بأن يتعافي اقتصاد الولايات المتحدة بالسرعة المتوقعة خلال العام الجاري ، مع استمرار ضخ المزيد من الإنفاق المالي والنقدي فى البلاد لتخطي أزمة فيروس كورونا.

فى المملكة المتحدة ،أظهرت بيانات يوم الجمعة نمو الاقتصاد الملكي بمعدل 1.0% خلال الربع الرابع من العام الماضي ،ضعف توقعات الخبراء نمو بمعدل 0.5% ، الأمر الذي جدد آمال بأن الاقتصاد البريطاني فى طريقه الصحيح للتغلب على الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.