بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 2.2 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 2ر2 نقطة ليبلغ مستوى 95ر5698 نقطة بنسبة صعود بلغت 04ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر362 مليون سهم تمت عبر 12494 صفقة نقدية بقيمة 6ر44 مليون دينار (نحو 18ر147 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر3 نقطة ليبلغ مستوى 4686 نقطة بنسبة هبوط بلغت 07ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر278 مليون سهم تمت عبر 7665 صفقة نقدية بقيمة 3ر19 مليون دينار (نحو 6ر63 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر4 نقطة ليبلغ مستوى 08ر6214 نقطة بنسبة صعود بلغت 07ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر83 مليون سهم تمت عبر 4829 صفقة بقيمة 3ر25 مليون دينار (نحو 4ر83 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 83ر0 نقطة ليبلغ مستوى 54ر4859 نقطة بنسبة صعود بلغت 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر217 مليون سهم تمت عبر 5292 صفقة نقدية بقيمة 3ر15 مليون دينار (نحو 4ر50 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (الأنظمة) و(فجيرة أ) و(المدينة) و(استثمارات) أما شركات (أرزان) و(وطني) و(بيتك) و(ايفا) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (ثريا) و(مراكز) و(السورية) و(انجازات) الأكثر انخفاضا.