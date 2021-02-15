شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مكاسب قوية – تحليل - 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النفط صعوداً بشكل حاد يوم الجمعة الماضي ليخترق مستوى 58.88 ويستقر فوقه، ويبدأ اليوم بمزيد من الارتفاع ليصل إلى مشارف حاجز 61.00، مما يقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، ممهداً الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 63.35 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، نحن نتوقع استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل بتخطي مستوى 61.20 قد يجبر السعر على إجراء بعض التصحيح اللحظي الهابط واختبار مناطق 58.20 قبل العودة للارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.70 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد