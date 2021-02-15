شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "تبوك الزراعية" تبحث زيادة رأس المال بـ 150 مليون ريال في 9 مارس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس المُقبل، لبحث زيادة راس مال شركة تبوك للتنمية الزراعية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن رأس المال سيرتفع من 241.767 مليون ريال إلى 391.767 مليون ريال، بزيادة 150 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن الأسهم سترتفع من 24.176 مليون سهم، إلى 39.176 مليون سهم.

وتهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى الصرف على التشغيل و الخطة الزراعية- المتمثلة في الخطة الزراعية بزراعة بذور القمح والفواكه ويتمثل التشغيل في إدارة العملية الزراعية من تشغيل وصيانة معدات الزرع والحصاد والري ونقل المحاصيل- وسداد مديونيات وقروض الشركة والاستحواذ على أعمال عقارية مدرة للدخل.

هذا وستتم زيادة رأس المال من خلال طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 15 مليون سهم عادي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 6.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 54.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 17.8 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 142.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.