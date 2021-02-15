شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مستمر في أسباب وفاة مارادونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قرر الادعاء العام الأرجنتيني، فتح هاتفي الأسطورة الراحل دييجو مارادونا يوم الجمعة المقبل، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء وفاته في فترة تعافيه من العملية الجراحية التي أجراها في الدماغ.

ويعتقد الادعاء العام أن مارادونا تعرض لإهمال طبي، لذلك أعلن التدقيق في الهاتف بتاريخ 19 فبراير، وسيبقى جهازي الآيفون في مكان مقفل بمكتب الادعاء في سان ايسيدرو بالقرب من العاصمة بوينيس آيريس لحين فتحهما لقراءة رسائله الأخيرة، وخضع طبيب مارادونا الخاص «ليوبولدو لوك» وطبيبته النفسية «أجوستينا كوزاشوف» للتحقيق قبل أن تتسع دائرة الاتهام بالإهمال لـ5 أشخاص مطلع الأسبوع الجاري، والثلاثة الجدد هم «كارلوس دياز» وهو طبيب نفسي كان يعالج أسطورة برشلونة ونابولي السابق والممرضة «داهيانا مدريد» والممرض «ريكاردو ألميرون».

واعترفت داهيانا في مطلع التحقيق بأنها كذبت في كتابة تقريرها حول تدقيق حالة مارادونا صبيحة وفاته، بسبب ضغوط من الشركة الطبية التي تعمل فيها.