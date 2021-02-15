شكرا لقرائتكم خبر عن بيانيتش يفقد صبره وإسكو يواجه الإنتقادات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

فقد النجم البوسني ميراليم بيانيتش (30 عاماً) صبره مع مدرب برشلونة الهولندي كومان بسبب مشاركته في 5 مباريات فقط مع الفريق هذا الموسم منذ انتقاله في الصيف من اليوفنتوس مقابل 52 مليون استرليني. وقال لاعب وسط ليون وروما واليوفي السابق في مقابلة مع قناة «تيليفووت» الفرنسية:«لعبت في جميع الأندية التي كنت فيها ومع جميع المدربين ولم أمر إطلاقاً بمثل هذا الوضع، أتقبل قرارات المدرب لكن بصعوبة كبيرة، لأنني لا أعرف الأسباب الحقيقية وراء استبعادي»،وشارك بيانيتش في جميع مباريات برشلونة الست في دوري أبطال أوروبا، لكن أول مشاركة في الليجا كانت في 21 نوفمبر عندما تعرض بوسكيتس لإصابة بالركبة وخسر الفريق المباراة حينها أمام الأتلتي بهدف.

وينتظر بيانيتش أن يكون ضمن خطط كومان أمام باريس سان جيرمان في الذهاب يوم الثلاثاء على ملعب الكامب نو في الدور ال16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وفي حال تجاهل المدرب له، ربما يفكر في وجهة أخرى في الصيف.

ولدى الغريم ريال مدريد، اعتبر مشجعو النادي أن طريق عودة إسكو (28 عاماً) للتشكيلة أصبح مغلقاً بعد حادثة اهتمام لاعب وسط الفريق بشعره على خط التماس في مباراة خيتافي، واستغرق إسكو دقيقة و20 ثانية في ضبط تسريحة شعره، فيما كان ينتظر مدربه زيدان إدخاله للملعب، ولم يلعب إسكو سوى 3 مرات هذا الموسم، وتحوم الشكوك حول بقائه رغم ارتباطه بعقد حتى 2022.