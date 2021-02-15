شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلي على دمشق يسفر عن 6 قتلى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

قال الجيش السوري الاثنين، إن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق، وذلك في أحدث قصف مكثف على أهداف إيرانية داخل البلاد خلال الشهرين الأخيرين.

ولم يقدّم الإعلام السوري الرسمي تفاصيل أخرى عن الأهداف التي قصفها سلاح الجو الإسرائيلي. وذكر بيان للجيش السوري أن طائرات عسكرية إسرائيلية حلقت فوق مرتفعات الجولان لضرب أهداف على مشارف العاصمة، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ، لكنه لم يوضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وقال الجيش في البيان: إن دفاعاته الجوية تواصل التصدي لهجمات صاروخية إسرائيلية في سماء العاصمة. فيما قال عسكري سوري، إن القصف استهدف فرقة عسكرية كبيرة في مدينة الكسوة على بعد نحو 14 كيلومتراً جنوبي العاصمة، وذلك في منطقة مترامية الأطراف تشهد وجوداً كبيراً لفصائل مسلحة مدعومة من إيران.

وقال سكان إنهم سمعوا انفجارات مدوية في الطرف الجنوبي من دمشق حيث تتمركز فصائل مسلحة مدعومة من إيران.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل ستة مسلحين جراء الغارات الإسرائيلية. مشيراً إلى أن الغارات استهدفت عدة مواقع للجيش السوري، بينها «مقرات فيها مستودعات أسلحة وصواريخ تابعة للإيرانيين والميليشيات الموالية لهم». وأسفرت الغارات، وفق المرصد، عن مقتل ستة مسلحين من جنسيات غير سورية. ولم يتمكن المرصد من تحديد جنسيات القتلى.