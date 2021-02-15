شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين متابع لصفقة سان جيرمان «تشافي سيمونز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

شق لاعب الوسط الهولندي تشافي سيمونز (17 عاماً) يوم الأربعاء الماضي الصفوف ليلعب في الفريق الأول لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد عامين من انتقاله من برشلونة، ومنح مدرب سان جيرمان الجديد الأرجنتيني بوكتينيو الصغير الموهوب 12 دقيقة بعدما نزل بديلاً لجوليان دراكسلر في مباراة الفوز على كاين 1- صفر في بطولة كأس فرنسا،ووصف سيمونز ( الذي كان برشلونة يعده ليكون خليفة أيقونته تشافي هيرنانديز) مشاركته الأولى مع الفريق الأول لسان جيرمان بأنها:«لحظة عاطفية مميزة» والتساؤل الآن: كيف سيكون شعوره عندما يتابع مباراة فريقه الجديد مع فريقه السابق ؟

دخل الملعب بثقة تعلمها من تألقه في بطولة ميامي بسن الـ12 بقميص برشلونة كما أنه لا يحتاج إلى الشهرة فلديه رغم صغر سنه 3 ملايين متابع على «إنستجرام». وتعرف بطولة «لا ليجا بروميسيز» (واعدي الليجا ) في ميامي بأنها فرصة لاكتشاف المواهب وفيها رصد برشلونة أيقونته إنييستا عندما كان لاعباً في ألباسيتي وراقب تشيلسي فيها الموهوب تشافي سيمونز عن كثب.

ولد سيمونز في العاصمة الهولندية أمستردام ولأن والده، ريجيليو سيمونز مهاجم الدوري الهولندي السابق الذي عمل بعد اعتزاله في أكاديمية اآياكس، يحب برشلونة أطلق عليه اسم نجمه تشافي.

انتقلت العائلة بعد اعتزال الأب للعيش في أليكانتي الإسبانية وهناك رصد فياريال بسرعة موهبة الصغير لكن والده لم يرد أن يلعب في فريق أكبر منه بـ3 سنوات ويعلق:«سجلناه في أكاديمية فياريال وكانوا سعداء به لكنهم وضعوه في فريق دون الـ9 سنوات وهو بسن السادسة. رأيت أن هذا يضر بمسيرته لذا رفضت، بعد أسبوع طرق برشلونة الباب وأرادوا إخضاعه لتجربة»،والتحق سيمونز ببرشلونة بسن الـ7ـ وعلق والده في 2016:«تطور تشافي أهم من كل شيء، نريد أن يكون محاطاً ببيئة مناسبة،إن كان محتاجاً للانتقال كي يتطور فسنفعل ذلك من أجل أن يتطور وليس من أجل المال، تحدثنا مع تشيلسي وتعلمون أن صفقة تشيلسي تعني المزيد من المال، لكن برشلونة كان يطور مهاراته بشكل جيد».

بعد 9 سنوات في إسبانيا، خطف سان جيرمان الواعد الهولندي الذي مثل هولندا في الفئات العمرية دون الـ15 ودون الـ16 ودون الـ17،عرض برشلونة على سيمونز البقاء بعرض ظن أنه مغر ( 179 ألف أسترليني في أول موسم احتراف ومكافآت في حال شق طريقه للفريق الرديف) لكن وكيل أعماله مينو رايولا الذي يمثل بوجبا وهالاند وإبراهيموفيتش رفض العرض وفضل الانتقال مقابل عرض يعتقد بأنه الضعف في النادي الفرنسي،يحب تشافي سيمونز أن تكون له بصمة خاصة عندما يحتفل لكنه بلا شعور منه يقلد البرازيلي جيزوس نجم مانشستر سيتي بحركة الهاتف.

4 كرات ذهبية

من النادر أن يحصد موهوب 4 كرات ذهبية في بداية مشواره، لكن تشافي سيمونز حقق هذا وهو ناشئ في برشلونة، ويفهم سيمونز مثل تشافي وإنييستا أهمية اللعب في الوسط ويقول:«أفضل تمرير كرة حاسمة على تسجيل هدف، أشعر بسعادة عندما أسجل طبعاً لكنني أفرح عندما يسجل زملائي، لذلك أفضل صنع الأهداف، لأنها مفيدة لفريقي». يقول والده عنه:«أحاول أن أنظر إليه بعين المدرب وأرى أنه يتمتع بإمكانات كبيرة، لكن لو نظرت إليه بعين الوالد وبعدما اسمع من ثناء عليه أرى أنه موهبة مميزة جداً، قوي في الدفاع وقوي جداً في الهجوم، لا أريد التعمق في تحليل أدائه بل الاستمتاع فقط بمشاهدته وهو يلعب».