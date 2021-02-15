شكرا لقرائتكم خبر عن ثأر قديم بين حارس لايبزيج وليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يستعد المجري بيتر جولاسي (30 عاماً) حارس لايبزيج الألماني، للثأر من ليفربول الذي لم يمنحه فرصة الظهور في مباراة واحدة طوال السنوات الـ6 التي أمضاها فيه (2007-2013 )، وعانى جولاسي التهميش بسبب الحارس الأول بيب ريينا والحارس الثاني دوني، وأعاره ليفربول 3 مرات (هيريفورد يونايتد، ترانميري روفرز، هال سيتي ) قبل أن يبيعه لريد بول سالزبورج في 2013 ثم ينتقل للنادي الشقيق ريد بول لايبزيج، وورد اسم جولاسي في تشكيلة ليفربول 52 مرة دون أن يحصل على فرصة لإظهار مهاراته لكنه سيعود لمواجهة فريقه السابق وهو الرقم 1 للايبزيج.

يتذكر جولاسي أيامه في تمرينات ليفربول على ملعب ميلوود تحت إشراف بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي حالياً وقاهر ليفربول مؤخراً، ويقول:«يمكنني عد المرات التي تصديت فيها لتسديدات ستيفن جيرارد على الأصابع، ركلات سواريز الحرة كانت ظاهرة وفيرناندو توريس كان الأخطر في المواجهات الفردية، كانت أياماً جميلة مع لاعبين مميزين، التمرينات كانت أشبه بالمباراة الحقيقية ولا يريد أي واحد فيها الخسارة وأنا كحارس شاب توجب علي أن أظهر أفضل ما عندي، أختلف تماماً عن ريينا في البناء والأسلوب والتكتيك لكنه كان بارعاً وتعلمت منه الكثير خصوصاً عند مواجهة النخبة».

لعب جولاسي أكثر من 200 مباراة مع لايبزيج، وصيف البوندسليجا حالياً، ويحاول اللحاق بالمتصدر البايرن الذي لا تفصله عنه سوى 4 نقاط لكنه سيلعب الثلاثاء مباراة الذهاب المفترضة على ملعبه في ملعب محايد أمام ليفربول هو ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، ما يشكل حافزاً إضافياً لجولاسي.