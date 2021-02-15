شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد بنوك مصر يتابع تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة وتطوير العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر برئاسة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي المصري ورئيس اللجنة، إجتماعاً لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية التي يقوم عليها الاتحاد.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة شاهيناز رمزي نائب مدير عام إدارة الثروات بالمصرف العربي الدولي، وهايدي النحاس مدير عام إتصالات المؤسسة ببنك القاهرة، وداليا المحمودي مدير إدارة الإتصالات ببنك قطر الوطني الأهلي، وريم خميس رئيس المسئولية الاجتماعية والاتصالات الداخلية ببنك القاهرة، ونجلاء عبد الرحيم مدير عام الإتصال المؤسسي ببنك التنمية الصناعية، وعبد الفتاح حماد مسئول التسويق المصرفي والعلاقات العامة بالبنك الأهلي المصري كما شارك في الاجتماع العميد مهندس وليد حسين.

ونظرت اللجنة عدداً من الموضوعات من بينها تقريراً أعده مكتب المهندس الاستشاري حسين صبور عن موقف أعمال التطوير للمناطق غير المخططة بمحافظة الجيزة والتي تشمل إنشاء شبكة صرف ومياه شرب لقريتي المعمل والمساكن بالبدرشين بمحافظة الجيزة، وإنشاء محطة تنقية مياه بقرية مزغونة بالبدرشين وكذا إنشاء محطة رفع صرف صحي وخط طرد بقرية الحسانين الشرقية وإنشاء محطة تنقية مياه قرية الشوبك الغربي بالبدرشين، ووافقت اللجنة على صرف المستخلصات المستحقة للمقاول عن الأعمال المنفذة بكل من قرية مزغونة والشوبك الغربي.

وفي ضوء نجاح المراحل الثلاثة السابقة من مشروع "عيشة وهوية" الذي إستهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة والمهمشة في منطقة حلوان فقد أوصت اللجنة بالموافقة على عرض مؤسسة "صناع الحياة" لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع "عيشة وهوية" بتكلفة مبدئية تبلغ 5.586 مليون جنيه بهدف استكمال جهود التنمية البشرية لتطوير المناطق غير المخططة بحلوان في إطار مبادرة إتحاد بنوك مصر لتطوير العشوائيات.

من جهتها قالت لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي المصري ورئيس اللجنة أن مفهوم المرحلة الرابعة المقترحة من مشروع "عيشة وهوية" يرتكز على إستلهام قصص النجاح والدروس المستفادة من المرحلة الثالثة من المشروع المشار إليه، من خلال فهم وتحليل احتياجات المجتمع المستهدف في منطقة حلوان لتصميم تدخلات تنموية متكاملة تهدف إلى " التمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب والسيدات من الفئات المهمشة في حلوان" عن طريق تعزيز المشاركة الإيجابية للشباب في مواجهة التحديات المجتمعية ودعم ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر للمرأة والشباب.

ونظرت اللجنة التقرير المعد من جانب مكتب المهندس الاستشاري حسين صبور في شأن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمدرسة "هويتنا" بحلوان، وأوصت اللجنة بالتواصل مع محافظة القاهرة لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي للمدرسة حتى يتسنى استكمال المراحل النهائية للمشروع، كما استعرضت اللجنة مقايسة توريد أثاث وتجيزات المدرسة الواردة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وأوصت اللجنة بالتواصل مع هيئة الابنية التعليمية لموافاة اللجنة بالمواصفات الفنية للبنود الواردة بمقايسة الاثاث في ضوء مساحة الفصول، والكثافة المتوقعة، وكذا طبقا لحجم الفراغات الإدارية والمعامل والمساحات الموجودة طبقا للتصميمات والرسومات الهندسية للمدرسة التي تم التنفيذ على اساسها.

وتابعت نجم أن تلك الجهود التي يبذلها اتحاد بنوك مصر تأتي في اطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المناطق المختلفة من جمهوررية مصر العربية، لافتة إلى أن تطوير العشوائيات يأتي في صدارة اهتمامات اتحاد بنوك مصر.