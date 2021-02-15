شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. الباذنجان بين 1-2 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 15-2-2021 وتراوحت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والبسلة سجلت 3-5 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الباذنجان رومي يتراوح 1 - 2 جنيه، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2 جنيه للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيه للكيلو، والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار البطاطس تتراوح بين 1 - 2 جنيها للكيلو، وأسعار البطاطا بين 1.5- 2 جنيها للكيلو، والفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو .

أسعار الطماطم 1-1.5 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 1.5- 2 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه، سجلت أسعار الفاصوليا 2- 5 جنيها للكيلو.