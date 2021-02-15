شكرا لقرائتكم خبر عن ‫زيادة رأس مال القابضة للصناعات المعدنية لـ 3.38 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 3.2 مليار جنيه إلى 3.383 مليار جنيه، وتعديل المادتين 6و7 من النظام الأساسى وذلك بحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية اليوم.

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كما بلغت الأسهم الزائدة 183657 سهم لصالح بنك الاستثمار القومى بقيمة اسمية ألف جنيه للسهم، وقيمة عادلة قدرها 15829 جنيها للسهم، على أن يرحل الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة كعلاوة إصدار إلى الاحتياطيات، ليصبح إجمالى رأس مال الشركة القابضة المصدر والمدفوع ،3.383.657 مليار جنيه بعدد 338357 سهم.

وتأتى الزيادة التى أقرتها الجمعية العامة برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فى إطار تنفيذ عقد قرض تحت حساب الاكتتاب فى رأس مال الشركة القابضة للصناعات المعدنية الموقع بينها وبين بنك الاستثمار القومى، وفى ضوء ما انتهت إليه لجنة التحقق من صحة التقييم للقيمة العادلة لأسهم الشركة.