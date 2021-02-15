شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 7,2% خلال الربع الرابع لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2020، حيث بلغ معدل البطالة 7,2% من إجمالي قـــوة العمـــل، مقابل 7,3% فى الربع الثالث من عام 2020 بانخفاض قدره 0,1 %، وبانخفاض قدره 0,8% عن الربع المماثل من العام السابق.

ويرجع هذا الإنخفاض إلي استمرار عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها وذلك بعد انهاء قرارات الإغلاق والحظر الجزئى التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أولاً: قوة العمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

29,965 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الرابع لعام 2020

سجل تقدير حجـــم قـوة العمل29,965 مليون فرد مقابل 28,171مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة إرتفاع مقدارها 6,4% وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,161 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,804 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور24,577مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,388مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك الإرتفاع إلي زيادة أعداد المشتغلين خلال هذا الربع نتيجة استمرار عودة الأنشطة الإقتصادية مرة أخرى بعد إنهاء قرار الحظر الجزئي الذى إتخذته الدولة للحد من جائحة كورونا.

ثانياً: المتعـطلون:

سجل عدد المتعطلين 2,166مليون متعطل بنسبة 7,2% من إجمالى قوة العمل (1,262مليون ذكور ،904 ألف إناث) مقــابـل 2,061مليون متعطل فى الربع الثالث 2020 بإرتفاع قـدره 105 ألف متعطل بنسـبة 5,1%، وبـإنخفاض قــدره 163ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7,0%.

المتعطلون طبقاً للنوع :-

5,1 %معـدل البطالة بين الذكور، 16,8% بين الإناث خلال الربع الرابع لعام 2020

• بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 5,1٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى بينما كان 5,8٪ في الربع السابق مقابل 4,7٪ في الربع المماثل من العام السابق .

• بلغ معدل البطالة بين الإناث 16,8٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى ، بينما كان 15,2٪ في الربع السابق مقابل 22,7 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .

وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29سنة) خلال الربع الحالى 69,7٪ مقابل 65,8 ٪ فى الربع السابق.

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنه) 69,7 ٪ من إجمالى المتعطلين، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتى:

• 8,2 % لاجمالى الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت( 10,8% للذكور، 4,5 ٪ للأناث) مقابل 9,4٪ فى الربع السابق (الذكور 10,0٪ والإناث 8,1٪) .

• 35,9 % لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 31,8 ٪ للذكور، 41,6 ٪ للأناث ) مقابل 31,7% فى الربع السابق( الذكور 28,6٪ والإناث 37,9٪) .

• 25,6 % لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 24,0 للذكور ، 28,0 ٪ للأناث)مقابل 24,7٪ فى الربع السابق ( الذكور 24,2٪ و الإناث 25,5٪) .

• 30,3 % من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنه) خلال الربع الحالي مقابل 34,2٪ خلال الربع السابق .

11,4 % معـــدل البطالة فى الحـضر مقــابل 4,0٪ فى الريــف خلال الربع الرابع لعام 2020.

• إرتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11,4% من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10,9٪ فـــي الربــع الثالث من عام 2020 مقابل 11,5٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• إنخفض معدل البطالة في الريف ليصل إلى 4,0٪من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 4,5 ٪ فى الربع الثالث من عام 2020 مقابل 5,4٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.

82,0 % من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الرابع لعام 2020

ارتفعت نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 82,0٪ بينماكانت 78,9٪ فى الربع السابق من إجمــــالــــى المتعطليــــن وفي الربع الحالي موزعة كالأتى:

• 36,3 % بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 39,2٪ بالربع السابق و 39,9٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

• 45,7 % بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 39,7٪ بالـربع السابق و 47,0٪ من الربع المماثل من العام السابق.

ثالثاً: المشتــــــغلون:

27,799 مليون مشتغل خلال الربع الرابع لعام 2020

بلغ عـدد المشتغلين 27,799 مليون فرد بينما كان 26,110 مليون فرد في الربع السابق بنسبة إرتفاع 6,5٪ وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11,664 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16,135 مليون مشتغل ، ويرجع سبب ذلك الإرتفاع إلي عودة الحياة لطبيعتها مرة أخري بعد إنهاء قرارات الإغلاق والحظر الجزئى المتعلقة بفيروس كورونا وعودة تشغيل المصانع والمشروعات بكامل طاقتها فى خلال تلك الفترة.

المشتغلون طبقاً للحالة العملية

70,5 % نســـــبة المشـــتغلين بأجر نقدي خلال الربع الرابع لعام 2020

• بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي19,595مليون مشتغل ( 16,695 مليون ذكور، 2,900 مليون إناث) بنسبة 70,5٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كان 73,5٪ فى الربع السابق، مقابل 70,0% فى الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـال 2,012 مليون مشتغل ( 1,930 مليون مشتغل من الذكور، 82 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 7,2٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 9,9٪ فى الربع السابق، مقابل 10,7 %فى الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 4,576مليون مشتغل ( 4,030 مليون مشتغل من الذكور ، 546 ألف مشتغلة من الإناث) ، بنسبة 16,5٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 11,9٪ فى الربع السابق مقابل 12,5 %فى الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1,617 مليون مشتغل ( 661 ألف مشتغل من الذكور ، 956 ألف مشتغلة من الإناث ) بنسبة 5,8٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4,6٪ فى الربع السابق مقابل 6,8 %فى الربع المماثل من العام السابق.

رابعا: المساهمة فى النشاط الاقتصادي

43,5 % معدل المساهمة* في النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع لعام 2020

• بلغ معـــدل المسـاهمة فــي النشاط الاقتصادي 43,5 ٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، بينما كان 41,1٪ خلال الربع الثالث من عام 2020 مقابل 43,1 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 69,6٪ بينما كان 67,4٪ فى الربع السابق مقابل 68,1 ٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنـــاث 16,1٪ بينما كان 13,4٪ فى الربع السابق مقابل 16,4 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 43,4٪ ، فى الريف 43,6٪) بينما كان ( في الحضر 41,2٪ ، فى الريف 41,0٪) في الربع السابق ، مقابل( في الحضر 42,7٪ ، فى الريف 43,5٪) .

• سجلت الفئة العمرية ( 40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغت 61,2٪ .

أهم الأنشطة الإقتصادية التى إجتذبت و فقدت أكبر عدد من المشتغلين:

• نشــاط تجارة الجملة والتجزئة إجتذب (634) ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020، بينما كان أعلى الأنشطة التى فقدت عمالة كان نشاط الإدارة العامة والدفاع بمقدار (95) ألف مشتغل.

• نشاط الزراعة وصيد الأسماك إجتذب (382) ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020، وقد فقدت نشاط الخدمات الأخرى (34) الف مشتغل.

• نشاط التشييد والبناء إجتذب (317) ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020 ، وقد فقد فى المقابل نشاط الوساطة المالية والتأمين بمقدار (22) الف مشتغل.

• نشاط الصحة إجتذب (124) ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020 ، وفى المقابل فقد نشاط المعلومات والإتصالات (20) الف مشتغل.

• نشاط التعليم إجتذب (113) ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020، وفـى المقـابل فقد نشاط العقارات (13) ألف مشتغل.

التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا ًلأهم الإنشطة الإقتصادية خلال الربع الرابع لعام 2020

1. حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5,716 مليون مشتغل ( 4,752 مليون من الذكور ، 964ألف من الإناث) بنسبة 20,6٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الإقتصادية.

2. بلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4,351 مليون مشتغل(3,631 مليون من الذكور ،720 الف من الاناث )بنسبة 15,7٪ من اجمالي المشتغلين .

3. بلغ عدد المشتغلين في التشيد والبناء 3,686مليون مشتغل (3,665مليون من الذكور ،21 ألف من الاناث )بنسبة 13,3٪ من اجمالي المشتغلين.

4. كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3,562 مليون مشتغل ( 3,239 مليون من الذكور ، 324 ألف من الإناث) بنسبة 12,8٪ من إجمالي المشتغلين.

5. بلـــغ عدد المشتغلين فى نشــاط النقل والتخزين 2,336 مليون مشتغل(2,315 مليون من الذكور، 21 الف من الأناث) بنسبة 8,4٪ من إجمالي المشتغلين.