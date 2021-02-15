شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض جنيهين بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ795 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع بقيمة جنيهين ليهبط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر إلى 795 جنيها للجرام، وذلك مع هبوط سعر أونصة الذهب إلى ما دون 1820 دولار حتى الآن.

أسعار الذهب عقب تراجعها:

عيار 18 سجل 681 جنيها.

عيار 21 سجل 795 جنيها.

عيار 24 سجل 908 جنيهات.

الجنيه الذهب 6360 جنيها.

اونصة الذهب 1819 دولارات.

يمكن معرفة حركة سعر الذهب من خلال المؤثرات التى يمكنها أن تتسبب في تحريك الذهب سواء ارتفاعا او هبوطا، ومنها سعر الدولار على المستوى العالمى وكذلك السندات التي تطرحها الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة مثل الاتحاد الاوروبى وكذلك أمريكا ودول اسيوية، كما يرتبط أيضا بسعر النفط لأنه مؤشر لحركة الاقتصاد وهذه المتغيرات تؤثر بشكل يومى على أسعار المعدن.

وهناك علاقة بين الذهب وأزمة فيروس كورونا هو أنه مع بداية الأزمة بدأت الدولة تتجه للإغلاق الاقتصادى وتضررت حركة التجارة العالمية وكذلك الاستثمارات وهو ما دفع المعدن للارتفاع بنسبة تتجاوز 25% منذ بداية كورونا، لأن المستثمرين والشركات لجأوا لشراء الذهب لأنه ملاذ آمن وقت الاضطرابات السياسية والاقتصادية.