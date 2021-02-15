شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 15-2-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 15-2-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، ومنها الدولار، اليورو، الريال السعودى، الجنيه الإسترلينى والدينار الكويتى، فسجل سعر الدولار انخفاضا عند 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى مسجلا 21.56 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 21.46 جنيه للشراء، 21.73 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل، نزل مؤشر الدولار عالميا 0.1% إلى 90.336، قرب أدنى مستوى في الأسبوع الماضي عند 90.249 وهو مستوى لم يشهده منذ 27 يناير.

وبلغ المؤشر ذروة شهرين عند 91.6 في الخامس من فبراير بفعل آمال بأن الانتعاش الأمريكي سيفوق بقية الاقتصادات الكبيرة، لكنه انخفض منذ ذلك الحين في ظل بيانات مخيبة للتوقعات.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.86 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.81 جنيه للشراء، 19.01 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.56 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 21.46 جنيه للشراء، 21.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 48.69 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 48.70 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.