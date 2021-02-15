وزير البترول: ننفذ استراتيجية متكاملة لتكثيف البحث لزيادة الاحتياطيات والإنتاج

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القاهرة - سامية سيد - رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعيات العامة لشركات بدر الدين ورشيد والبرلس عبر تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى 2021/2022.

وأكد الملا خلال الجمعيات العامة أن قطاع البترول ينفذ استراتيجية متكاملة لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإسراع في عمليات تنمية الاكتشافات بهدف زيادة معدلات الاحتياطيات والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى، مشدداً على أهمية الاستمرار في تحسين وتطوير منظومة السلامة والصحة والأمن الصناعى وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكافة المواقع البترولية لما لها من تأثير مباشر على كفاءة العملية الإنتاجية وسلامة الأفراد والأصول وتوفير بيئة عمل آمنة لاستمرار منظومة الإنتاج المستهدفة، وطالب الوزير بالعمل على خفض التكاليف وترشيد الانفاق وزيادة معدلات الإنتاج.

وخلال الجمعية العامة لشركة بدر الدين للبترول استعرض المهندس صلاح عبد الكريم رئيس الشركة مؤشرات الموازنة التخطيطية للعام المالى 2021 / 2022 والبالغة استثماراتها 298 مليون دولار، مشيراً إلى أن الشركة نجحت في حفر 3 آبار استكشافية بنسبة نجاح تبلغ 100% خلال النصف الأول من العام المالى الحالي وأنه من المخطط حفر بئرين استكشافيين خلال النصف الثانى.

كما استعرض المهندس شريف حسب الله رئيس شركة رشيد - البرلس ملامح الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 2021 / 2022 حيث أوضح أن الاستثمارات المخططة تبلغ حوالى 221 مليون دولار، مشيراً إلى أن شركة البرلس تعمل حالياً على تقييم الفرص الاستكشافية بالمرحلة العاشرة وتحديد أفضل مناطق واعدة تمهيداً لبدء أعمال الحفر بها وأن عمليات تقييم بئر سكوربيون بمنطقة امتياز رشيد أظهرت وجود إمكانات واعدة.

وحضر أعمال الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة والسلامة والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغاز "إيجاس" ونوابه للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات المشتركة والمهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر وشهريزال بن شهاري الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس مصر.