شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بين 25-28 جنيها والمجمدة بـ33جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 15-2-2021 وتراوح سعر الكيلو بين 25-28 جنيها، وبلغ سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن البلدى بين 32-38 جنيها للكيلو، وسعر كرتونة البيض المزارع "الأبيض" بين 38-40 جنيها للكرتونة، بينما يتراوح سعر كرتونة بالنسبة للبلدي بين 44-47 جنيها.

وكانت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة قد عقدت اجتماعا بحضور أعضاء الشعبة وممثلين من وزارة الزراعة وهىئة التنمية الصناعية وبنك مصر لمناقشة سبل تحسين معدلات الإنتاج الداجنى من مزارع جديدة ومجازر آلية إضافة إلى تطوير وتحسين آليات عمل محلات الدواجن.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الاجتماع ناقش سبل تحسين وتنمية الثروة الداجنة إضافة إلى تحسين قدرات المنتجين من تمويل وتوفير الخدمات الرئيسية للزيادة جودة المنتج المحلى، مشيرا إلى أنه سيتم منح قرض بقيمة 50 ألف جنيه لأي محل دواجن وذلك بفائدة 5% سنويا وذلك لتحسين حالة المحل وتوفير الامكانيات الحديثة من ثلاجات ومكينات حديثة للذبح والتنظيف.