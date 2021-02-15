شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 15-2-2021.. ويسجل 15.55جنيه بالبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 15-2-2021، انخفاضا طفيفا أمام الجنيه المصرى، بمقدار يتراوح ما بين القرش والقرشين، مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث انخفض متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى بمقدار قرشين، مسجلا 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع، ومسجلا في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر تراجعا بمقدار قرش مسجلا 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، بدأ الدولار الأسبوع قابعا قرب أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الاثنين إذ يشكك المتعاملون فيما إذا كان التعافي من الجائحة في الولايات المتحدة سيكون سريعا كما هو متوقع.

وما زالت بتكوين متقلبة، إذ تراجعت إلى المستوى المنخفض البالغ 45 ألفا و914.75 دولار بعد يوم من بلوغها مستوى قياسي عند 49 ألفا و714.66 دولار.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.55 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.57 جنيه للشراء.

15.65 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.57 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.58 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.57 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.58 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.57 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.58 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.55 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.56 جنيه للشراء.

15.65 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.56 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.57 جنيه للشراء.

15.66 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.57 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.58 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.56 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.57 جنيه للشراء.

15.66 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.67 جنيه للبيع.