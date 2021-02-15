شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالسيادي السعودي: أبرامنا عقوداً بقيمة 8 مليار ريال لإنشاء مركز الملك عبدالله المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مسؤول في صندوق الاستثمارات العامة"السيادي السعودي"، إنه ومنذ استحواذ الصندوق على مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، تم إبرام العديد من العقود لإتمام الأعمال الإنشائية بقيمة تصل لأكثر من 8 مليار ريال.

وأضاف أيمن بن محمد المديفر رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية بصندوق الاستثمارات العامة؛ "تم تحقيق تقدم ملحوظ ساهم في بدء أعمال التشغيل الجزئي وتأجير المساحات والمباني في المشروع حيث يمارس حالياً عدد من البنوك والشركات المستأجرة في "كافد" أعمالهم.

وأوضح أنه يوجد عدد من السكان المستأجرين في الأبراج السكنية التي تم تشغيلها، متوقعا ارتفاعا في الطلب مع جاهزية المزيد من المباني، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وأوضح أن الصندوق ينفذ من خلال استراتيجيته الطموحة إطلاق قطاعات حيوية واعدة تسهم في تمكين القطاع الخاص، وتستهدف زيادة المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة، حيث يلتزم الصندوق بتوزيع استثماراته بحوالي 80% محليا و20% دوليا.

وقال إن الصندوق الذي يرتبط بأحد محاور رؤية المملكة الثلاثة، وهي (تحقيق اقتصاد مزدهر) وذلك من خلال تنمية وتنويع الاقتصاد، لافتاً إلى أن للصندوق دور أساسي في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة.

وكشف المديفر أن الصندوق يعمل خلال السنوات المقبلة على مستهدفات عديدة أهمها ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في المشاريع الجديدة المحلية على نحو متزايد حتى العام 2025.

وأوضح أن تلك المشاريع سوف تتوزع على محفظة تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، ومحفظة المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية، ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى.

يشار إلى أن محافظ الصندوق السيادي السعودي ياسر الرميان، قال في نهاية الشهر الماضي، إن صندوق الاستثمارات العامة أصبح ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد السعودي، وأنه سيقوم باستثمار نحو تريليون ريال في السنوات الخمس المقبلة في مشاريع جديدة.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة هو من بين أسرع الصناديق السيادية نمواً، موضحا رفع حجم أصول الصندوق من 570 مليار ريال في 2015 إلى 1.5 تريليون ريال.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) مؤخرا تمكنه من رفع قيمة أصوله المدارة إلى 1.5 تريليون ريال، في 2021 مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015.

ورفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016) فيما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة.

وكان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد وافق الشهر الماضي أيضا على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وبموجب تنفيذ خطط الصندوق، ارتفعت قيمة الأصول المدارة عام 2018 إلى 972 مليار ريال، ثم تخطت مستوى قياسيا لتبلغ 1.2 تريليون ريال عام 2019 وواصلت الصعود إلى 1.48 تريليون ريال عام 2020.