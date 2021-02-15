شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين.. وبيتكوين تتراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ الدولار الأسبوع قابعا قرب أدنى مستوى في أسبوعين، الاثنين إذ يشكك المتعاملون فيما إذا كان التعافي من الجائحة في الولايات المتحدة سيكون سريعا كما هو متوقع.

وما زالت بيتكوين متقلبة، إذ تراجعت إلى المستوى المنخفض البالغ 45 ألفا و914.75 دولار بعد يوم من بلوغها مستوى قياسيا عند 49 ألفا و714.66 دولار.

وارتفعت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم 25 بالمئة الأسبوع الماضي، مدفوعة بتأييد تيسلا وبي.إن.واي ميلون.

وانخفضت بيتكوين في أحدث تعاملات 3.7 بالمئة إلى 46.852 ألف دولار. وتراجعت الإيثريوم، التي عادة ما يتم تداولها بالتوازي مع بيتكوين، 4.3 بالمئة إلى 1725 دولارا. وكانت قد بلغت مستوى قياسيا مرتفعا يوم السبت عند 1874.98 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 90.336، قرب أدنى مستوى في الأسبوع الماضي عند 90.249 وهو مستوى لم يشهده منذ 27 يناير كانون الثاني.

وبلغ المؤشر ذروة شهرين عند 91.6 في الخامس من فبراير شباط بفعل آمال بأن الانتعاش الأمريكي سيفوق بقية الاقتصادات الكبيرة، لكنه انخفض منذ ذلك الحين في ظل بيانات مخيبة للتوقعات.

وقال شينشيرو كادوتا كبير إستراتيجي العملات لدى باركليز كابيتال في طوكيو «الآن السوق تتطلع لبرهان فعلي على أن الاقتصاد الأمريكي يسجل أداء متفوقا» عن سائر الاقتصادات.

وأضاف «البيانات الاقتصادية بحاجة للتحسن».

وصعد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.21315 دولار ليواصل مكاسبه التي بلغت 0.6 بالمئة الأسبوع الماضي.

وصعد الدولار 0.1 بالمئة إلى 105.04 ين متعافيا من بعض خسائر الأسبوع السابق البالغة 0.4 بالمئة.

وتظل الكثير من الأسواق في آسيا مغلقة بسبب السنة القمرية الجديدة، بينما الولايات المتحدة في عطلة أيضا بمناسبة يوم الرؤساء.

وربحت العملات العالية المخاطر مقابل العملة الأمريكية، إذ أضاف الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 77.795 سنت أمريكي بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى في شهر عند 77.85.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3895 دولار بعد أن سجل مجددا أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات عند 1.3901 دولار.

وبلغ اليوان الصيني أقوى مستوياته منذ يونيو/ حزيران 2018 عند 6.4012 للدولار في تعاملات السوق الخارجية. (رويترز)