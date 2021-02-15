شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للملاحات: فتح سوق لصادرات المنتجات المصرية وسط أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أكد الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام ، أنه تم تقليل الخسائر إلى أقل من 50% من السنة المالية 2017 و2018 من 5.6 مليون جنيه إلى 6.7 مليون جنيه في العام الماضي الماضي.

أضاف أسامة عبد العزيز لـ" الخليج 365"، أنه تم إعادة تشغيل ملاحة سبيكة خلال العام المالي 2018 و أول 2019 وتصدير ملح بقيمة 17 مليون جنيه للخارج ‏من شرق التفريعة من الكمية المخزونة منذ سنوات، لافتا انه تم حل مشكلة ملاحة برج العرب الخاصة بإنتاج الملح الخشن، وتم إنتاج كميات في المصانع للسنة المالية بصورة كاملة و تحقيق الإنتاج بنسبة 121% ، نتيجة البدء في تطوير الملاحة وهي الكمية الأكبر في تاريخها.

أضاف، أنه تم فتح سوق دائم مستقر بوسط إفريقيا من المنتجات التامة لملح برج العرب والحفاظ ذلك رغم جائحة كورونا ، كما تم البدء في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ملاحة برج العرب بخبرات محلية للوصول‏ بالطاقة القصوى وهي 500 ألف طن، موضحا انه تم إعادة التأهيل في الابار الإنتاجية بالحمام حيث تم الانتهاء من حفر الآبار الإنتاجية الثمانية وتحت إشراف الجهات المعنية كما تم التعاقد مع شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة الإبار الإنتاجية.

كما تم عمل مناقصة لتوريد الطلبات الخاصة بتشغيل الابار بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ‏وبالنسبة لمشروع تغذية أحواض الترسيب "سواقي الوادى" تم تجديد المنشآت المعدنية بالكامل جاري الآن توصيل التيار الكهربائي، كما تم تشغيل محطة الصرف الاوسط بملاحة برج العرب وذلك للتخلص من المحاليل المخففة بالجهود الذاتية.