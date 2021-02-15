شكرا لقرائتكم خبر عن "جو" : التقدم لرخصة الاتصالات الموحدة ضمن المحاور الاستراتيجية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال يحيى بن صالح آل منصور، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات"جو"، إن التقدم لرخصة الاتصالات الموحدة من ضمن المحاور الاستراتيجية للشركة التي تسعى إلى تنفيذها.

وأوضح أن الرخصة لها متطلبات واضحة، وعندما تتوفر المتطلبات فلن يكون هناك ما يمنعنا من التقدم للحصول على هذه الرخصة، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن تسوية ديون الشركة لصالح شركة الاتصالات السعودية "STC"، ساهم في دعم الوضع المالي للشركة، وبعدها استطاعت تحقيق أرباح بالربع الثالث 2020.

وأكد آل منصور على قدرة الشركة المنافسة بالسوق السعودية خلال الفترة الحالية، في ظل استراتيجيتها للتحول والنمو.

وأعلنت الشركة، الخميس الماضي، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال، موضحا إن السبب الرئيسي في انخفاض الخسائر هو تحقيق إيرادات أخرى نتيجة التسوية مع أحد الموردين الرئيسيين للشركة، وكذلك تحقيق أرباح تمويلية نتيجة خصم الذمم الدائنة طويلة الاجل. بالإضافة إلى إنخفاض المصاريف التشغيلية وتكلفة المبيعات.

وكانت الشركة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن تحقيق صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 126.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 9.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

كذلك حققت الشركة أرباح تشغيلية إلى 97.3 مليون ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقابل خسائر تشغيلية بلغت 4.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 102.6 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 62.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.