شكرا لقرائتكم خبر عن المعمر لأنظمة المعلومات مساهم رئيسي في تأسيس بنك رقمي بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس"، عن موافقة مجلس إدارتها على الدخول كمساهم مؤسس مع ائتلاف مكون من عدة كيانات تجارية لتأسيس بنك رقمي في المملكة العربية السعودية متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وقالت الشركة في بيان لـ "تداول"، إنها ستساهم بمبلغ 25 مليون ريال في رأس مال البنك.

وأضافت أن تأسيس هذا البنك الرقمي لا يعتبر نافذا إلا بعد أن يخضع لموافقة واعتماد جميع الجهات الرسمية المعنية، مؤكدة أنه لا يمكن حاليا تحديد الأثر المالي وتاريخه بشكل دقيق لارتباط ذلك بالانتهاء من الحصول على الموافقات والمتطلبات المقررة من الجهات الرسمية.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات أو مستجدات في هذا الشأن في حينه.