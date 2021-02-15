شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتجاوز الهدف الأول- تحليل - 15-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتشكيله لموجات صاعدة قوية لنلاحظ استقراره حاليا فوق الهدف المتمركز عند 127.45 ليزيد ذلك من فرص تسجيله لأهداف جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نؤكد مجددا على أهمية ثبات الدعم الإضافي المتمركز عند 126.80 ولنشير إلى أن محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء سيسهل مهمة الوصول نحو 127.85 و 128.20 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.80 و 127.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد