الاقتصاد

اليورو مقابل الين يتجاوز الهدف الأول- تحليل - 15-2-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتشكيله لموجات صاعدة قوية لنلاحظ استقراره حاليا فوق الهدف المتمركز عند 127.45 ليزيد ذلك من فرص تسجيله لأهداف جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

 

نؤكد مجددا على أهمية ثبات الدعم الإضافي المتمركز عند 126.80 ولنشير إلى أن محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء سيسهل مهمة الوصول نحو 127.85 و 128.20 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.80  و 127.85

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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