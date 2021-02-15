شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يلامس الهدف-تحليل - 15-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

استغل سعر الزوج الضغوط الإيجابية المتكررة لنلاحظ تشكيله مؤخرا لموجه صاعدة قوية ليستقر من خلالها قرب الهدف المقترح سابقا والمتمركز عند 146.05. نلاحظ من الرسم المرفق تمركز السعر حاليا ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة وبتشكيل مستوى 144.80 للدعم الإضافي فإن ذلك يزيد من فرص استئنافه للهجوم الصاعد لنتوقع انجذابه بذلك نحو 146.80 و 147.85 على التوالي.

كذلك محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, فإن ذلك سيساهم بتقديم العزم الإيجابي الإضافي وليسهل مهمة اختراق العائق الحالي وتسجيل الأهداف الإضافية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 145.30 و 146.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد