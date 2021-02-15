شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بالارتفاع– تحليل - 15-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يكتفي سعر البلاتين بتسجيله للهدف المستقر عند 1275.00 لنلاحظ تشكيله حاليا موجه صاعدة جديدة محققا بذلك مستوى 1284.00 معنا بذلك استسلامه المستمر لسيطرة الميل الصاعد.

سنعتمد حاليا على تشكيل مستوى 1229.00 للدعم الإضافي ولنشير إلى أن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من الارتفاع والذي قد يستهدف مستوى 1315.00 وصولا نحو 1385.00 بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1229.00 و 1315.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد