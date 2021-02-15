شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يؤكد الايجابية– تحليل -15-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس باختراق الحاجز المتمركز عند 3.7900 مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد ليحافظ بذلك على تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ تسجيله بذلك لمستوى 3.8250.

كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي وليمكنه ذلك من تسجيل المزيد من الأهداف والتي تتمركز حاليا قرب 3.8810 و 4.000 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.7900 و 3.8810

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد