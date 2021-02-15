شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك محاولة لاختراق مستوى 0.8923 لكن المتوسط المتحرك 50 شكّل مقاومة قوية أمام السعر ليستقر دون المستوى المذكور من جديد، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 0.8860 بشكل رئيسي.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.8923 والثبات فوقه سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ باختبار مناطق 0.8975.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8840 والمقاومة 0.8940

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط