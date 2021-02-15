شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يبدأ بإيجابية – تحليل - 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بميل صاعد ليبتعد عن المقاومة المخترقة التي تظهر بالصورة، ليدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، والطريق مفتوح أمام اختبار مستوى 0.7820 الذي يمثّل هدفنا التالي، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 0.7915 كهدف تالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق 0.7725 كشرط أول، حيث إن كسر هذا المستوى قد يضغط على السعر لاختبار مستويات 0.7660 ثم 0.7625 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7725 والمقاومة 0.7840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد